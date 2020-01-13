Australian Open. Сергей Стаховский против Блажа Ролы в первом круге квалификации: превью матча

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский завтра утром стартует в квалификации Открытого чемпионата Австралии. В первом круге он встретится с теннисистом из Словении Блажем Рола. Поединок пройдет пятым запуском на корте №5. Начало игрового дня в 01:00 по Киеву
Сергей Стаховский (Украина) – 152-я ракетка мира
Дата рождения: 06/01/1986 (34 года) Место рождения: Киев, Украина Рост: 193 см Играет: левой рукой (одноручный бэкхэнд) Титулы ATP: 4 (2008 – Zagreb, 2009 – St. Petersburg, 2010 – New Haven, s-Hertogenbosch) Высший рейтинг ATP: 31 (27/09/2010) Побед/Поражений за карьеру в АТР: 174/209 Призовые за карьеру: $5,353,489 Сергей Стаховский на портале БТУ
Дата рождения: 05/10/1990 (29 лет) Место рождения: Птуй, Словения Рост: 193 см Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд) Титулы ATP: – Высший рейтинг ATP: 78 (05/01/2015) Побед/поражений за карьеру в АТР: 15/21 Призовые за карьеру: $862,543 Блаж Рола на портале БТУ
H2H: 0-0
Выступления на харде:Сергей Стаховский – 207/170 (в этом году – 0/0) | Блаж Рола – 78/67 (в этом году – 1/1);
Выступления в сезоне 2020:Сергей Стаховский – 0/0 | Блаж Рола 1/1. Блаж Рола выступил на “челленджере” в Бендиго, где смог выиграть только стартовый матч;
Последние пять матчей:Сергей Стаховский – В, П, В, В, П | Блаж Рола – В, П, П, В, П
Национальный фактор:Сергей Стаховский – 1/7. Стаховский проиграл семь матчей подряд против словенских теннисистов, после победы в первом матче | Блаж Рола – 4/0. Словенец в матчах с украинцами не проиграл ни одного сета. Последний такой поединок он провел в 2017 году, когда обыграл Филиппа Кекерчени на челленджере в Таллахаси;