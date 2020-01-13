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Теннис

Даяна Ястремская: “На корте я старалась сделать все, что в моих силах”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“О сопернице я не думала как о “лаки лузере”, она отличный игрок, я старалась сохранять свою обычную концентрацию, – сказала в интервью на корте Ястремская. – Я старалась показать свой самый лучший теннис, к сожалению, не смогла, но по крайней мере я старалась сделать все, что в моих силах. Сегодня у меня был не самый лучший прием, я постараюсь потренироваться и лучше подготовиться к следующему матчу. Насколько я обращаю внимание на соперницу во время игры? Мой тренер говорит мне фокусироваться на себе, это то, что я стараюсь делать”.

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Во втором круге Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча Анжелик Кербер (Германия, WTA 18) – Ван Цян (Китай, WTA 28).

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Источник:
btu.org.ua

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Фото: БТУ.

Источник: btu.org.ua
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