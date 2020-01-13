Даяна Ястремская: “На корте я старалась сделать все, что в моих силах”

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Australian Open. Сергей Стаховский стартует в квалификации

Australian Open. Украинки узнали первых соперниц в квалификации

Аделаида. Ястремская одержала победу в первом круге

Хобарт. Козлова вышла во второй круг турнира

Украинка прокомментировала свою победу в первом раунде против Тимеи Бабош на турнире WTA в Аделаиде.



“О сопернице я не думала как о “лаки лузере”, она отличный игрок, я старалась сохранять свою обычную концентрацию, – сказала в интервью на корте Ястремская. – Я старалась показать свой самый лучший теннис, к сожалению, не смогла, но по крайней мере я старалась сделать все, что в моих силах. Сегодня у меня был не самый лучший прием, я постараюсь потренироваться и лучше подготовиться к следующему матчу. Насколько я обращаю внимание на соперницу во время игры? Мой тренер говорит мне фокусироваться на себе, это то, что я стараюсь делать”.

Во втором круге Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча Анжелик Кербер (Германия, WTA 18) – Ван Цян (Китай, WTA 28).

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Источник:

btu.org.ua

Фото: БТУ.