Хобарт. Катерина Козлова против Сары Соррибес Тормо в первом круге: превью матча

Украинская теннисистка Катерина Козлова продолжает свои выступления на турнире WTA в Хобарте и завтра в первом круге основной сетки сыграет с испанкой Сарой Соррибес Тормо. Их поединок откроет игровой день на корте West в 02:00 по киевскому времени

Катерина Козлова (Украина) – 89-я ракетка мира



Дата рождения: 20=/02/1994 (25 лет)

Место рождения: Николаев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2017 – 125/Dalian)

Побед/Поражений за карьеру: 311/208

Призовые за карьеру: $1,556,325

Высший рейтинг WTA: 62 (19/02/2018)

Катерина Козлова на портале БТУ

Сара Соррибес Тормо – 90-я ракетка мира



Дата рождения: 08/0/1996 (23 года)

Место рождения: Кастельон, Испания

Рост: 176 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Побед/Поражений за карьеру: 278/183

Призовые за карьеру: $1,441,636

Высший рейтинг WTA: 64 (10/06/2019)

Сара Соррибес Тормо на портале БТУ

H2H: 2-1

2019 | Индиан-Уэллс (Premier Mandatory) | Хард | QFR | Козлова 6-1 7-6

2015 | Ташкент (International) | Хард | QR1 | Козлова 6-0 7-5

2013 | Тунис (ITF) | Грунт | R2 | Соррибес Тормо 6-3 6-2

Путь на турнире

Катерина Козлова:

QR1 – Джессика Фаулер (Австралия) 6-0 6-2

QR2 – Камила Джорджи (Италия, 99) 6-2 6-2

Сара Сорибес Тормо:

QR1 – Изабелла Божичевич (Австралия) 6-0 6-3

QR2 – Кристи Ан (США, 92) 6-4 7-5

История на турнире: Катерина Козлова – 7/3. Козлова в третий раз выступает в Хобарте. В 2015 году она сыграла во втором круге основной сетки соревнований | Сара Соррибес Тормо – 2/3. Испанка в четвертый раз стартует на этом турнире и впервые ей удалось выиграть матч на кортах Хобарта;

Выступления на харде: Катерина Козлова – 137/97 (2/1 в этом году) | Сара Соррибес Тормо – 72/63 (2/1 в этом году);

Выступления в сезоне 2020: Катерина Козлова – 2/2. Украинка проиграла в стартовых матчах на турнирах в Лиможе и Окленде | Сара Соррибес Тормо – 5/3. Испанская теннисистка сыграла в четвертьфинале 100-ка ITF в Дубае и проиграла во втором круге турнира WTA 125k в Лиможе;

Последний турнир: Катерина Козлова проиграла в первом круге турнира WTA в Окленде | Сара Соррибес Тормо уступила в первом раунде соревнований в Шэньчжэне;

Последние пять матчей: Катерина Козлова П, П, П, В, В | Сара Соррибес Тормо В, П, П, В, В

Национальный фактор: Катерина Козлова – 6/4. Козлова в прошлом году обыграла Алену Большову в Мадриде и свою нынешнюю соперницу в Индиан-Уэллс | Сара Соррибес Тормо – 8/6. Свой последний матч против украинки Соррибес Тормо провела именно против Катерины Козловой на турнире в Индиан-Уээлс в прошлом году, а до этого в 2018-м обыгрывала Марину Чернышеву и Марту Костюк;

Котировки букмекеров: Букмекеры отдают небольшое предпочтение в этом противостоянии Катерине Козловой, оценивая ее шансы на победу коэффициентом 1,77. На победу испанской теннисистки предлагается коэффициент 2,02;

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