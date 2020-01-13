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Теннис

Ястремская победила Бабош на турнире в Австралии

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Матч продолжался 1 час 17 минут

#Ястремская, #Бабош

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила Тімеа Бабош (Венгрия) в первом круге турнира Adelaide International в Австралии.

Матч продолжался 1 час 17 минут.

Во втором круге Ястремская встретится с победительницей пары Ван – Кербер.

Adelaide International – Premier
Аделаида (Австралия)
Хард, призовой фонд $848,000
Первый круг, 13 января

Даяна Ястремская (Украина) – Тімеа Бабош (Венгрия) 7:5, 6:3

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Напомним, Свитолина провела первую тренировку на кортах Australian Open.

Также, пять украинок заявились в парный разряд Australian Open.

Источник: champion.com.ua
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