Ястремская победила Бабош на турнире в Австралии

Матч продолжался 1 час 17 минут
#Ястремская, #Бабош
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила Тімеа Бабош (Венгрия) в первом круге турнира Adelaide International в Австралии.
Матч продолжался 1 час 17 минут.
Во втором круге Ястремская встретится с победительницей пары Ван – Кербер.
Adelaide International – Premier
Аделаида (Австралия)
Хард, призовой фонд $848,000
Первый круг, 13 января
Даяна Ястремская (Украина) – Тімеа Бабош (Венгрия) 7:5, 6:3
Напомним, Свитолина провела первую тренировку на кортах Australian Open.
Также, пять украинок заявились в парный разряд Australian Open.
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