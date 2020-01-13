Козлова уничтожила испанку на турнире в Гобарті

Матч продолжался 1 час 23 минуты
#Гобарт, #Козлова
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Катерина Козлова победила испанку Сару Соррібес-Тормо в первом круге турнира WTA International в австралийском Гобарті.
В следующем круге Кудрявцева встретится с победительницей матча Кирстен Флипкенс – Чжан Шуай.
Hobart International – International
Гобарт, Австралия
хард
Призовой фонд $ 275,000
Первый круг, 13 января
Екатерина Козлова – Сара Соррібес-Тормо 6:2, 6:1
Ранее, Козлова разгромила Фаулер.
Напомним, Киченок не смогла пробиться в парный финал на турнире в Брисбене.
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