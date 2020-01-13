Козлова уничтожила испанку на турнире в Гобарті

Матч продолжался 1 час 23 минуты

#Гобарт, #Козлова

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Катерина Козлова победила испанку Сару Соррібес-Тормо в первом круге турнира WTA International в австралийском Гобарті.

Матч продолжался 1 час 23 минуты

В следующем круге Кудрявцева встретится с победительницей матча Кирстен Флипкенс – Чжан Шуай.

Hobart International – International

Гобарт, Австралия

хард

Призовой фонд $ 275,000

Первый круг, 13 января

Екатерина Козлова – Сара Соррібес-Тормо 6:2, 6:1

Ранее, Козлова разгромила Фаулер.

Напомним, Киченок не смогла пробиться в парный финал на турнире в Брисбене.