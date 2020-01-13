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Теннис

Козлова уничтожила испанку на турнире в Гобарті

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Матч продолжался 1 час 23 минуты

#Гобарт, #Козлова

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Катерина Козлова победила испанку Сару Соррібес-Тормо в первом круге турнира WTA International в австралийском Гобарті.

Матч продолжался 1 час 23 минуты

В следующем круге Кудрявцева встретится с победительницей матча Кирстен Флипкенс – Чжан Шуай.

Hobart International – International
Гобарт, Австралия
хард
Призовой фонд $ 275,000
Первый круг, 13 января

Екатерина Козлова – Сара Соррібес-Тормо 6:2, 6:1

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Ранее, Козлова разгромила Фаулер.

Напомним, Киченок не смогла пробиться в парный финал на турнире в Брисбене.

Источник: champion.com.ua
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