Сборная Украины узнала соперников на Кубке Федерации

Стали известны соперники Украины
#Украина, #Кубок Федерации
Источник – Федерация тенниса Украины..
Состоялась жеребьевка Кубка Федерации в Первой группе Евро-Африканской зоны.
Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.
Украина сыграет с командами Хорватии и Болгарии в группе A. В группе B попали: Италия, Эстония, Австрия и Греция.
В стыковых матчах победители групп сыграют против команд, занявших второе место в другой группе.
Отметим, что команды Украины и Италии были сеяными и еще до жеребьевки заняли первые слоты в группах A и B соответственно.
Соревнования пройдут в Таллине в период с 5 по 8 февраля.
Напомним, Свитолина и Ястремская сыграют за сборную Украины на Кубке Федерации.
Ранее сообщалось, что Свитолина хочет выступить на Олимпиаде.
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