Новое на сайте

еще
Понедельник, 13 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисСборная Украины узнала соперников на Кубке Федерации
Теннис

Сборная Украины узнала соперников на Кубке Федерации

AdminНет комментариев
Добавлено

Стали известны соперники Украины

#Украина, #Кубок Федерации

Источник – Федерация тенниса Украины..

Состоялась жеребьевка Кубка Федерации в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

Украина сыграет с командами Хорватии и Болгарии в группе A. В группе B попали: Италия, Эстония, Австрия и Греция.

В стыковых матчах победители групп сыграют против команд, занявших второе место в другой группе.

Отметим, что команды Украины и Италии были сеяными и еще до жеребьевки заняли первые слоты в группах A и B соответственно.

Соревнования пройдут в Таллине в период с 5 по 8 февраля.

Напомним, Свитолина и Ястремская сыграют за сборную Украины на Кубке Федерации.

Ранее сообщалось, что Свитолина хочет выступить на Олимпиаде.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Анжелик Кербер: “Готова к встрече с Ястремской”

ATP Challenger Tour. Кольшбрайбер выиграл первый челленджер с 2005 года

Козлова уничтожила испанку на турнире в Гобарті

Даяна Ястремская празднует первую победу в новом сезоне

Украинцы узнали первых соперников в квалификации Australian Open

Закрыть