Сборная Украины узнала соперников на Кубке Федерации

Стали известны соперники Украины

#Украина, #Кубок Федерации

Источник – Федерация тенниса Украины..

Состоялась жеребьевка Кубка Федерации в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

Украина сыграет с командами Хорватии и Болгарии в группе A. В группе B попали: Италия, Эстония, Австрия и Греция.

В стыковых матчах победители групп сыграют против команд, занявших второе место в другой группе.

Отметим, что команды Украины и Италии были сеяными и еще до жеребьевки заняли первые слоты в группах A и B соответственно.

Соревнования пройдут в Таллине в период с 5 по 8 февраля.

Напомним, Свитолина и Ястремская сыграют за сборную Украины на Кубке Федерации.

Ранее сообщалось, что Свитолина хочет выступить на Олимпиаде.