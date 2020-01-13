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Теннис

Украинцы узнали первых соперников в квалификации Australian Open

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В отборе сыграют пять представителей Украины

#Завацкая, #Костюк

Источник – sport.ua.

Состоялась жеребьевка квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Напомним, в отборочном турнире Украина будет представлена четырьмя теннисистками и одним теннисистом.

Четвертая сеяная Катарина Завацкая (№107 WTA) на старте отбора сразится против китаянки Ма Шуює (№240 WTA).

Марта Костюк (№149 WTA) начнет борьбу за выход в основную сетку против россиянки Натальи Віхлянцевої (№112 WTA), получившая от организаторов шестой номер посева.

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Ангелина Калинина (№157 WTA) померится силами с румынкой Моникой Никулеску (№127 WTA).

Наша дебютантка, Дарья Лопатецкая (№332 WTA), в первом матче сразится против Конни Перрен (№204 WTA) из Швейцарии.

И, наконец, Сергей Стаховский, первый матч на кортах Мельбурна сыграет против словенца Блажа Ролы (№143 ATP).

Матчи квалификации стартуют во вторник, 14 января.

Напомним, Свитолина провела первую тренировку на кортах Australian Open.

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Также, пять украинок заявились в парный разряд Australian Open.

Источник: champion.com.ua
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