Australian Open. Ангелина Калинина против Моники Никулеску в первом раунде квалификации: превью матча

В ночь с понедельника на вторник Ангелина Калинина начнёт выступление на Открытом чемпионате Австралии. Матч пройдет на Корте №15 вторым запуском. Начало игрового дня в 01:00 по Киеву

Ангелина Калинина (Украина) – 157-я ракетка мира



Дата рождения: 07/02/1997 (22 года)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 179 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 107 (17/12/2018)

Побед/Поражений за карьеру: 225/119

Призовые за карьеру: $405,101

Ангелина Калинина на портале БТУ

Моника Никулеску – 128-я ракетка мира



Дата рождения: 08/07/1987 (32 года)

Место рождения: Слатина, Румыния

Рост: 168 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2017 – 125/Limoges; 2016 – Luxembourg; 2014 – Guangzhou; 2013 – Florianopolis)

Высший рейтинг WTA: 28 (27/02/2012)

Побед/поражений за карьеру: 512/352

Призовые за карьеру: $6,007,338

Моника Никулеску на портале БТУ

H2H: 0-0

Выступления на харде: Ангелина Калинина – 63/39 (в этом году – 0/1) | Моника Никулеску – 218/163 (в этом году – 2/2);

Выступления в сезоне 2020 Ангелина Калинина – 0/1. Ангелина Калинина проиграла на старте турнира ITF W25 в Бендиго (Австралия) | Моника Никулеску – 0/1. Никулеску уступила в первом круге турнира WTA в Шэньчжэне;

Последние пять матчей: Ангелина Калинина – П, П, П, В, В | Моника Никулеску – П, П, П, В, П

Национальный фактор: Ангелина Калинина – 11/4. Последняя встреча Калининой с представительницей Румынии состоялась в июле прошлого года, когда она проиграла Патричии Марии Циг в Юрмале | Моника Никулеску – 19/9. Никулеску выиграла десять матчей подряд против украинок, после чего её серию прервала Даяна Ястремская на US Open-2019;

Котировки букмекеров: Букмекеры отдают преимущество в этом поединке румынской теннисистке и предлагают коэффициент на ее победу – 1,6. Успех Ангелины Калининой оценивается коэффициентом 2,29;

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