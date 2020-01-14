Australian Open. Ангелина Калинина против Моники Никулеску в первом раунде квалификации: превью матча

В ночь с понедельника на вторник Ангелина Калинина начнёт выступление на Открытом чемпионате Австралии. Матч пройдет на Корте №15 вторым запуском. Начало игрового дня в 01:00 по Киеву
Ангелина Калинина (Украина) – 157-я ракетка мира
Дата рождения: 07/02/1997 (22 года) Место рождения: Новая Каховка, Украина Рост: 179 см Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд) Титулы WTA: – Высший рейтинг WTA: 107 (17/12/2018) Побед/Поражений за карьеру: 225/119 Призовые за карьеру: $405,101 Ангелина Калинина на портале БТУ
Моника Никулеску – 128-я ракетка мира
Дата рождения: 08/07/1987 (32 года) Место рождения: Слатина, Румыния Рост: 168 см Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд) Титулы WTA: 3 (2017 – 125/Limoges; 2016 – Luxembourg; 2014 – Guangzhou; 2013 – Florianopolis) Высший рейтинг WTA: 28 (27/02/2012) Побед/поражений за карьеру: 512/352 Призовые за карьеру: $6,007,338 Моника Никулеску на портале БТУ
Выступления на харде:Ангелина Калинина – 63/39 (в этом году – 0/1) | Моника Никулеску – 218/163 (в этом году – 2/2);
Выступления в сезоне 2020Ангелина Калинина – 0/1. Ангелина Калинина проиграла на старте турнира ITF W25 в Бендиго (Австралия) | Моника Никулеску – 0/1. Никулеску уступила в первом круге турнира WTA в Шэньчжэне;
Последние пять матчей:Ангелина Калинина – П, П, П, В, В | Моника Никулеску – П, П, П, В, П
Национальный фактор:Ангелина Калинина – 11/4. Последняя встреча Калининой с представительницей Румынии состоялась в июле прошлого года, когда она проиграла Патричии Марии Циг в Юрмале | Моника Никулеску – 19/9. Никулеску выиграла десять матчей подряд против украинок, после чего её серию прервала Даяна Ястремская на US Open-2019;