Australian Open. Марта Костюк против Натальи Вихлянцевой в первом круге квалификации: превью матча

Украинская теннисистка Марта Костюк завтра начинает свои выступления на Australian Open поединком против россиянки Натальи Вихлянцевой. Их встреча пройдет пятым запуском на корте №19. Начало игрового дня в 01:00 по киевскому времени

Марта Костюк (Украина) – 149-я ракетка мира



Дата рождения: 28/06/2002 (17 лет)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: –

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 116 (07/01/2019)

Побед/Поражений за карьеру: 78/38

Призовые за карьеру: $324,654

Марта Костюк на портале БТУ

Наталья Вихлянцева (Россия) – 112-я ракетка мира



Дата рождения: 16/02/1997 (22 года)

Место рождения: Волгоград, Россия

Рост: 185 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 54 (23/10/2017)

Побед/Поражений за карьеру: 190/127

Призовые за карьеру: $1,157,784

Наталья Вихлянцева на портале БТУ

H2H: 0-0

История на турнире: Марта Костюк – 7/2. Марта третий год подряд сыграет на Australian Open. В дебютном розыгрыше, в 2018 году, она преодолела квалификацию и вышла в третий круг основной сетки, где уступила Элине Свитолиной | Наталья Вихлянцева – 8/3. Для Вихлянцевой это четвертый старт в Мельбурне. В 2017 и 2019 годах она сыграла во втором круге основной сетки;

Выступления на харде: Марта Костюк – 29/13 (2/1 в этом году) | Наталья Вихлянцева – 53/44 (1/1 в этом году);

Выступления в сезоне 2020: Марта Костюк проиграла в финале квалификации на Премьере в Брисбене | Наталья Вихлянцева там же в Брисбене проиграла во втором раунде отборочного турнира;

Последние пять матчей: Марта Костюк П, П, В, В, П | Наталья Вихлянцева В, П,П, В, П

Национальный фактор: Марта Костюк – 4/7. Костюк проиграла россиянкам четыре из пяти последних матчей, в том числе в этом году, в Брисбене | Наталья Вихлянцева – 4/5. Вихлянцева не может выиграть у теннисистки из Украины с 2017 года, проиграв три матча подряд;

Котировки букмекеров: Небольшое предпочтение в этом противостоянии букмекеры отдают Марте Костюк, предлагая коэффициент на ее победу 1,76. Победа Натальи Вихлянцевой оценивается коэффициентом 2,064;

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