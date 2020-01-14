Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 13 января. Результаты дня

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов





Анталья, Турция ($15,000; Clay – Outdoor)

Квалификация. 2 круг

Анна Мартемьянова (Украина, 7) – Мария Никитина (Россия) 6:3, 6:0

Мария Костюк (Украина) – Лаура Лина Глауде (Бельгия, 8) 2:6, 4:6



Широки-Бриег, Босния и Герцеговина (Grade 5; Carpet – Indoor)

Основная сетка. 1 круг

Дмитрий Ерохин (Украина) – Филип Мандович (Сербия) 1:6, 2:6

Дарья Волкова (Украина) – Ана Ланишек (Словения) 6:3, 4:6, 6:2

Балашиха, Россия (Grade 5; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1 круг

Ирина Лысых (Украина) – Диана Леманова (Россия) 6:7(3), 6:3, 6:1



Минск, Беларусь (U14; Category 2; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1 круг

Георгий Назаров (Украина) – Артём Морозов (Беларусь) 7:6(4), 6:2

Максим Калабишка (Украина, 7) – Тимофей Глушко (Беларусь, Q) 6:2, 6:4

Роман Венгер (Украина, 2) – Тимофей Ярош (Беларусь) 7:5, 6:2

Павел Риштий (Украина, 6) – Александр Шиманович (Беларусь, Q) 2:6, 2:6

Пары. Основная сетка. 1 круг

Дарья Журид/Василиса Куприянова (Украина/Россия, 1) – Полина Кратюк/Алёна Матасова (Россия) 6:0, 6:3

Полина Гуменюк/Валерия Артёмьева (Украина/Россия) – Марта Мелничёнок/Александра Слагаева (Беларусь) 3:6, 3:6

Мария Бобровская/София Котлярова (Украина, 3) – Варвара Бернович/Маргарита Татур (Беларусь) 7:6(4), 6:3

Алеся Рева/Хатшепсут Ассанова (Украина/Казахстан) – Яна Бабашка/Мария Шкилёнок (Беларусь) 4:6, 3:6

Венерсборг , Швеция (U14; Category 3; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1 круг

Олег Чернат (Украина) – Людвиг Хеде (Швеция) 4:6, 6:2, 3:6

Иванна Ястремская (Украина) – Тильда Ларссон (Швеция, 3) 1:6, 1:6

София Михайлец (Украина, 6) – Йоланда Зара Йоханссон (Швеция, WC) 6:1, 6:2

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