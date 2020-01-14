Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 13 января. Результаты дня

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистовАнталья, Турция ($15,000; Clay – Outdoor)Квалификация. 2 круг
Анна Мартемьянова (Украина, 7) – Мария Никитина (Россия) 6:3, 6:0Мария Костюк (Украина) – Лаура Лина Глауде (Бельгия, 8) 2:6, 4:6
Широки-Бриег, Босния и Герцеговина (Grade 5; Carpet – Indoor)Основная сетка. 1 круг
Дмитрий Ерохин (Украина) – Филип Мандович (Сербия) 1:6, 2:6Дарья Волкова (Украина) – Ана Ланишек (Словения) 6:3, 4:6, 6:2
Балашиха, Россия (Grade 5; Hard – Indoor)Основная сетка. 1 круг
Ирина Лысых (Украина) – Диана Леманова (Россия) 6:7(3), 6:3, 6:1
Минск, Беларусь (U14; Category 2; Hard – Indoor)Основная сетка. 1 круг
Георгий Назаров (Украина) – Артём Морозов (Беларусь) 7:6(4), 6:2Максим Калабишка (Украина, 7) – Тимофей Глушко (Беларусь, Q) 6:2, 6:4Роман Венгер (Украина, 2) – Тимофей Ярош (Беларусь) 7:5, 6:2Павел Риштий (Украина, 6) – Александр Шиманович (Беларусь, Q) 2:6, 2:6
Пары. Основная сетка. 1 круг
Дарья Журид/Василиса Куприянова (Украина/Россия, 1) – Полина Кратюк/Алёна Матасова (Россия) 6:0, 6:3Полина Гуменюк/Валерия Артёмьева (Украина/Россия) – Марта Мелничёнок/Александра Слагаева (Беларусь) 3:6, 3:6Мария Бобровская/София Котлярова (Украина, 3) – Варвара Бернович/Маргарита Татур (Беларусь) 7:6(4), 6:3Алеся Рева/Хатшепсут Ассанова (Украина/Казахстан) – Яна Бабашка/Мария Шкилёнок (Беларусь) 4:6, 3:6
Венерсборг , Швеция (U14; Category 3; Hard – Indoor)Основная сетка. 1 круг
Олег Чернат (Украина) – Людвиг Хеде (Швеция) 4:6, 6:2, 3:6Иванна Ястремская (Украина) – Тильда Ларссон (Швеция, 3) 1:6, 1:6София Михайлец (Украина, 6) – Йоланда Зара Йоханссон (Швеция, WC) 6:1, 6:2
Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях, чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:✔ Facebook ✔ Twitter ✔ VK ✔ Instagram ✔ Viber ✔ Telegram
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: