Новое на сайте

еще
Вторник, 14 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисУкраинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 13 января. Результаты дня
Теннис

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 13 января. Результаты дня

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 13 января. Результаты дня
Анталья, Турция ($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 2 круг

Анна Мартемьянова (Украина, 7) – Мария Никитина (Россия) 6:3, 6:0
Мария Костюк (Украина) – Лаура Лина Глауде (Бельгия, 8) 2:6, 4:6

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 13 января. Результаты дня
Широки-Бриег, Босния и Герцеговина (Grade 5; Carpet – Indoor)
Основная сетка. 1 круг

Дмитрий Ерохин (Украина) – Филип Мандович (Сербия) 1:6, 2:6
Дарья Волкова (Украина) – Ана Ланишек (Словения) 6:3, 4:6, 6:2

Читайте также:  Лопатецкая снялась с турнира из-за травмы

Балашиха, Россия (Grade 5; Hard – Indoor)
Основная сетка. 1 круг

Ирина Лысых (Украина) – Диана Леманова (Россия) 6:7(3), 6:3, 6:1

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 13 января. Результаты дня
Минск, Беларусь (U14; Category 2; Hard – Indoor)
Основная сетка. 1 круг

Георгий Назаров (Украина) – Артём Морозов (Беларусь) 7:6(4), 6:2
Максим Калабишка (Украина, 7) – Тимофей Глушко (Беларусь, Q) 6:2, 6:4
Роман Венгер (Украина, 2) – Тимофей Ярош (Беларусь) 7:5, 6:2
Павел Риштий (Украина, 6) – Александр Шиманович (Беларусь, Q) 2:6, 2:6

Читайте также:  Свитолина установила два рекорда на US Open

Пары. Основная сетка. 1 круг

Дарья Журид/Василиса Куприянова (Украина/Россия, 1) – Полина Кратюк/Алёна Матасова (Россия) 6:0, 6:3
Полина Гуменюк/Валерия Артёмьева (Украина/Россия) – Марта Мелничёнок/Александра Слагаева (Беларусь) 3:6, 3:6
Мария Бобровская/София Котлярова (Украина, 3) – Варвара Бернович/Маргарита Татур (Беларусь) 7:6(4), 6:3
Алеся Рева/Хатшепсут Ассанова (Украина/Казахстан) – Яна Бабашка/Мария Шкилёнок (Беларусь) 4:6, 3:6

Венерсборг , Швеция (U14; Category 3; Hard – Indoor)
Основная сетка. 1 круг

Олег Чернат (Украина) – Людвиг Хеде (Швеция) 4:6, 6:2, 3:6
Иванна Ястремская (Украина) – Тильда Ларссон (Швеция, 3) 1:6, 1:6
София Михайлец (Украина, 6) – Йоланда Зара Йоханссон (Швеция, WC) 6:1, 6:2

Читайте также:  Доминика Цибулкова: "Я не беременна и не заканчиваю карьеру"

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,
чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:
✔ Facebook ✔ Twitter ✔ VK ✔ Instagram ✔ Viber ✔ Telegram

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

шесть − 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Australian Open. Ангелина Калинина против Моники Никулеску в первом раунде квалификации: превью матча

Australian Open. Сергей Стаховский против Блажа Ролы в первом круге квалификации: превью матча

Сборная Украины узнала соперников на Кубке Федерации

Анжелик Кербер: “Готова к встрече с Ястремской”

ATP Challenger Tour. Кольшбрайбер выиграл первый челленджер с 2005 года

Закрыть