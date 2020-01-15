Аделаида. Вондроушова станет соперницей Барти в четвертьфинале

Маркета Вондроушова, вернувшаяся в теннис после шестимесячного перерыва, в четвертьфинале сыграет против первой ракетки мира Эшли Барти. Чешка проиграла австралийской теннисистке на всех трёх покрытиях: в 2017 году на траве в Бирмингеме, в 2018 году на харде в Цинциннати, а в прошлом сезоне в полуфинале Ролан Гаррос.
Белинда Бенчич вышла вперёд в личных противостояниях с Юлией Гёргес – 3:2. Швейцарка выиграла и предыдущую встречу с представительницей Германии, которая состоялась в прошлом году в Торонто. Дальше Бенчич сыграет против Даниэль Коллинс. Это будет дебютная встреча для теннисисток.