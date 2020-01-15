Аделаида. Вондроушова станет соперницей Барти в четвертьфинале

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Сборная Украины сыграет в Запорожье на харде

Капитан сборной Украины: "Окончательно все будет известно только тогда, когда мы приедем в Таллин"

Аделаида. Ястремская прошла в четвертьфинал на отказе Кербер

В допинг-тесте первой ракетки мира нашли запрещенное вещество

Результаты второго круга на турнире WTA Premier в Австралии



Adelaide International – Premier

Аделаида, Австралия • 13-18 января • хард • $848,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Второй круг

Маркета Вондроушова (Чехия, 8) – Арина Родионова (Австралия, Q) 6:0, 6:0

Белинда Бенчич (Швейцария, 4) – Юлия Гёргес (Германия) 7:6(6), 7:6(4)

Даниэль Коллинс (США) – София Кенин (США, 7) 6:3, 6:1

Донна Векич (Хорватия) – Мария Саккари (Греция) 2:6, 7:5, 6:1

Даяна Ястремская (Украина) – Анжелик Кербер (Германия, 9) 6:3, 2:0 (отказ)

Арина Соболенко (Беларусь, 6) – Бернарда Пера (США, Q) 7:6(4), 6:2

Маркета Вондроушова, вернувшаяся в теннис после шестимесячного перерыва, в четвертьфинале сыграет против первой ракетки мира Эшли Барти. Чешка проиграла австралийской теннисистке на всех трёх покрытиях: в 2017 году на траве в Бирмингеме, в 2018 году на харде в Цинциннати, а в прошлом сезоне в полуфинале Ролан Гаррос.

Белинда Бенчич вышла вперёд в личных противостояниях с Юлией Гёргес – 3:2. Швейцарка выиграла и предыдущую встречу с представительницей Германии, которая состоялась в прошлом году в Торонто. Дальше Бенчич сыграет против Даниэль Коллинс. Это будет дебютная встреча для теннисисток.

Арина Соболенко станет соперницей второй сеяной в Аделаиде Симоны Халеп. Белоруска потерпела поражение в двух матчах против румынки, которые состоялись в 2018 году Шэньчжэне и Цинциннати.

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