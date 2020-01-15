Новое на сайте

еще
Среда, 15 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисАделаида. Вондроушова станет соперницей Барти в четвертьфинале
Теннис

Аделаида. Вондроушова станет соперницей Барти в четвертьфинале

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 18:26

Сборная Украины сыграет в Запорожье на харде

Сегодня, 15:28

Капитан сборной Украины: "Окончательно все будет известно только тогда, когда мы приедем в Таллин"

Сегодня, 06:51

Аделаида. Ястремская прошла в четвертьфинал на отказе Кербер

Вчера, 19:41

В допинг-тесте первой ракетки мира нашли запрещенное вещество

Результаты второго круга на турнире WTA Premier в Австралии

Adelaide International – Premier
Аделаида, Австралия • 13-18 января • хард • $848,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Читайте также:  Ястремская - Бертенс. Обзор матча

Второй круг

Маркета Вондроушова (Чехия, 8) – Арина Родионова (Австралия, Q) 6:0, 6:0
Белинда Бенчич (Швейцария, 4) – Юлия Гёргес (Германия) 7:6(6), 7:6(4)
Даниэль Коллинс (США) – София Кенин (США, 7) 6:3, 6:1
Донна Векич (Хорватия) – Мария Саккари (Греция) 2:6, 7:5, 6:1
Даяна Ястремская (Украина) – Анжелик Кербер (Германия, 9) 6:3, 2:0 (отказ)
Арина Соболенко (Беларусь, 6) – Бернарда Пера (США, Q) 7:6(4), 6:2

Читайте также:  Позніхіренко проиграла финал в Москве

Маркета Вондроушова, вернувшаяся в теннис после шестимесячного перерыва, в четвертьфинале сыграет против первой ракетки мира Эшли Барти. Чешка проиграла австралийской теннисистке на всех трёх покрытиях: в 2017 году на траве в Бирмингеме, в 2018 году на харде в Цинциннати, а в прошлом сезоне в полуфинале Ролан Гаррос.

Белинда Бенчич вышла вперёд в личных противостояниях с Юлией Гёргес – 3:2. Швейцарка выиграла и предыдущую встречу с представительницей Германии, которая состоялась в прошлом году в Торонто. Дальше Бенчич сыграет против Даниэль Коллинс. Это будет дебютная встреча для теннисисток.

Читайте также:  Завацкая пробилась в третий раунд турнира в Хьюстоне

Арина Соболенко станет соперницей второй сеяной в Аделаиде Симоны Халеп. Белоруска потерпела поражение в двух матчах против румынки, которые состоялись в 2018 году Шэньчжэне и Цинциннати.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

двадцать − одиннадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Australian Open. Сергей Стаховский против Алехандро Табило во втором круге квалификации: превью матча

Матчи квалификации Australian Open с участием трех украинок перенесены на завтра

Почти $5 миллионов: как теннис помогает Австралии в борьбе с лесными пожарами

Ястремская: Ветер немного сбивал, но я смогла найти свою игру

Даяна Ястремская: “У нас с Векич похожий стиль игры”

Закрыть