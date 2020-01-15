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Теннис

Australian Open. Сергей Стаховский против Алехандро Табило во втором круге квалификации: превью матча

Евгений НикитюкНет комментариев
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Первая ракетка Украины Сергей Стаховский завтра сыграет за выход в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии. Его соперником будет чилийский теннисист Алехандро Табило. Поединок пройдет шестым запуском на корте №13. Начало игрового дня в 01:00 по киевскому времени

Сергей Стаховский (Украина) – 152-я ракетка мира

Дата рождения: 06/01/1986 (34 года)
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 193 см
Играет: правой рукой (одноручный бэкхэнд)
Титулы ATP: 4 (2008 – Zagreb, 2009 – St. Petersburg, 2010 – New Haven, s-Hertogenbosch)
Высший рейтинг ATP: 31 (27/09/2010)
Побед/Поражений за карьеру в АТР: 174/209
Призовые за карьеру: $5,353,489
Сергей Стаховский на портале БТУ

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Алехандо Табило (Чили) – 208-я ракетка мира
Australian Open. Сергей Стаховский против Алехандро Табило во втором круге квалификации: превью матча
Дата рождения: 02/06/1997 (22 года)
Место рождения: Торонто, Канада
Рост: 188 см
Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы ATP:
Высший рейтинг ATP: 78 (05/01/2015)
Побед/поражений за карьеру в АТР: 0/0
Призовые за карьеру: $90,788

H2H: 0-0

Выступления на харде: Сергей Стаховский – 208/170 (в этом году – 1/0) | Алехандо Табило – 50/39 (в этом году – 1/0);

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Выступления в сезоне 2020: Сергей Стаховский – 1/0. Для Стаховского это первый турнир в сезоне | Алехандо Табило 1/0. Чилийский теннисист также проводит первый турнир в сезоне;

Последние пять матчей: Сергей СтаховскийП, В, В, П, В | Алехандо ТабилоВ, П, П, П, В

Национальный фактор: Сергей Стаховский – 4/0. Стаховский ни разу не проигрывал в матчах с чилийскими игроками. Последний такой поединок он провел в 2016 году против Николаса Джарри | Алехандо Табило – 1/0. Чилиец в прошлом году провел единственный матч против украинского теннисиста, обыграв Марата Девятьярова на фьючерсе в Казахстане;

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Котировки букмекеров: Сергей Стаховский – фаворит этого поединка по мнению букмекеров, которые предлагают на его победу коэффициент 1,592. Победа Алехандро Табило оценивается коэффициентом 2,35;

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Источник: btu.org.ua
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