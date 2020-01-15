Australian Open. Сергей Стаховский против Алехандро Табило во втором круге квалификации: превью матча

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский завтра сыграет за выход в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии. Его соперником будет чилийский теннисист Алехандро Табило. Поединок пройдет шестым запуском на корте №13. Начало игрового дня в 01:00 по киевскому времени

Сергей Стаховский (Украина) – 152-я ракетка мира



Дата рождения: 06/01/1986 (34 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 193 см

Играет: правой рукой (одноручный бэкхэнд)

Титулы ATP: 4 (2008 – Zagreb, 2009 – St. Petersburg, 2010 – New Haven, s-Hertogenbosch)

Высший рейтинг ATP: 31 (27/09/2010)

Побед/Поражений за карьеру в АТР: 174/209

Призовые за карьеру: $5,353,489

Сергей Стаховский на портале БТУ

Алехандо Табило (Чили) – 208-я ракетка мира



Дата рождения: 02/06/1997 (22 года)

Место рождения: Торонто, Канада

Рост: 188 см

Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы ATP: –

Высший рейтинг ATP: 78 (05/01/2015)

Побед/поражений за карьеру в АТР: 0/0

Призовые за карьеру: $90,788

H2H: 0-0

Выступления на харде: Сергей Стаховский – 208/170 (в этом году – 1/0) | Алехандо Табило – 50/39 (в этом году – 1/0);

Выступления в сезоне 2020: Сергей Стаховский – 1/0. Для Стаховского это первый турнир в сезоне | Алехандо Табило 1/0. Чилийский теннисист также проводит первый турнир в сезоне;

Последние пять матчей: Сергей Стаховский – П, В, В, П, В | Алехандо Табило – В, П, П, П, В

Национальный фактор: Сергей Стаховский – 4/0. Стаховский ни разу не проигрывал в матчах с чилийскими игроками. Последний такой поединок он провел в 2016 году против Николаса Джарри | Алехандо Табило – 1/0. Чилиец в прошлом году провел единственный матч против украинского теннисиста, обыграв Марата Девятьярова на фьючерсе в Казахстане;

Котировки букмекеров: Сергей Стаховский – фаворит этого поединка по мнению букмекеров, которые предлагают на его победу коэффициент 1,592. Победа Алехандро Табило оценивается коэффициентом 2,35;

Отметим, что сейчас при первичной регистрации на сайте 22bet.com можно получить приветственный бонус в размере 4000 грн.



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь