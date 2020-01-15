Australian Open. Сергей Стаховский против Алехандро Табило во втором круге квалификации: превью матча

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский завтра сыграет за выход в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии. Его соперником будет чилийский теннисист Алехандро Табило. Поединок пройдет шестым запуском на корте №13. Начало игрового дня в 01:00 по киевскому времени
Сергей Стаховский (Украина) – 152-я ракетка мира
Дата рождения: 06/01/1986 (34 года) Место рождения: Киев, Украина Рост: 193 см Играет: правой рукой (одноручный бэкхэнд) Титулы ATP: 4 (2008 – Zagreb, 2009 – St. Petersburg, 2010 – New Haven, s-Hertogenbosch) Высший рейтинг ATP: 31 (27/09/2010) Побед/Поражений за карьеру в АТР: 174/209 Призовые за карьеру: $5,353,489 Сергей Стаховский на портале БТУ
Дата рождения: 02/06/1997 (22 года) Место рождения: Торонто, Канада Рост: 188 см Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд) Титулы ATP: – Высший рейтинг ATP: 78 (05/01/2015) Побед/поражений за карьеру в АТР: 0/0 Призовые за карьеру: $90,788
H2H: 0-0
Выступления на харде:Сергей Стаховский – 208/170 (в этом году – 1/0) | Алехандо Табило – 50/39 (в этом году – 1/0);
Выступления в сезоне 2020:Сергей Стаховский – 1/0. Для Стаховского это первый турнир в сезоне | Алехандо Табило 1/0. Чилийский теннисист также проводит первый турнир в сезоне;
Последние пять матчей:Сергей Стаховский – П, В, В, П, В | Алехандо Табило – В, П, П, П, В
Национальный фактор:Сергей Стаховский – 4/0. Стаховский ни разу не проигрывал в матчах с чилийскими игроками. Последний такой поединок он провел в 2016 году против Николаса Джарри | Алехандо Табило – 1/0. Чилиец в прошлом году провел единственный матч против украинского теннисиста, обыграв Марата Девятьярова на фьючерсе в Казахстане;