Даяна Ястремская: “У нас с Векич похожий стиль игры”

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Соперница Даяны Ястремской во втором раунде Анжелик Кербер снялась с матча во втором сете.

“В начале матча мне было не особо комфортно на корте, потому что было очень ветрено. Потом я старалась исправиться, действовать очень стабильно и не сильно рисковать. Так, очко за очком я смогла добиться результата.

С самого начала я не замечала, что у Кербер была травма, потому что они играть очень здорово. Я надеюсь, что она сможет успешно восстановиться в преддверии Australian Open”.

В 1/4 финала Даяна Ястремская сыграет против хорватки Донны Векич (WTA 20).

“Думаю, что следующий матч будет действительно интересным, потому что каждый раз, когда я играю с Векич, это как «бум-бум-бум» (смеется). Довольно интенсивно. У нас похожий стиль игры. Я посмотрю наш прошлый матч, постараюсь показать свой лучший теннис и надеюсь, смогу выиграть”.

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Источник:

wtatennis.com

Фото: Jimmie48 Photography.