Новое на сайте

еще
Среда, 15 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисДаяна Ястремская: “У нас с Векич похожий стиль игры”
Теннис

Даяна Ястремская: “У нас с Векич похожий стиль игры”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 06:51

Аделаида. Ястремская прошла в четвертьфинал на отказе Кербер

Вчера, 19:41

В допинг-тесте первой ракетки мира нашли запрещенное вещество

Вчера, 16:21

Сергей Стаховский: "В Шанхае и Пекине никто даже не заикается о каких-то проблемах"

Вчера, 12:02

Australian Open. Стаховский выиграл свой стартовый матч в квалификации

Украинка сегодня вышла в четвертьфинал на турнире в Аделаиде.

Соперница Даяны Ястремской во втором раунде Анжелик Кербер снялась с матча во втором сете.

Читайте также:  Андрей Медведев: "Приходько и Ваншельбойм соответствуют по уровню игры западным соперникам"

“В начале матча мне было не особо комфортно на корте, потому что было очень ветрено. Потом я старалась исправиться, действовать очень стабильно и не сильно рисковать. Так, очко за очком я смогла добиться результата.

С самого начала я не замечала, что у Кербер была травма, потому что они играть очень здорово. Я надеюсь, что она сможет успешно восстановиться в преддверии Australian Open”.

Читайте также:  Свитолина без проблем победила Коз и пробилась в 1/4 финала US Open

В 1/4 финала Даяна Ястремская сыграет против хорватки Донны Векич (WTA 20).

“Думаю, что следующий матч будет действительно интересным, потому что каждый раз, когда я играю с Векич, это как «бум-бум-бум» (смеется). Довольно интенсивно. У нас похожий стиль игры. Я посмотрю наш прошлый матч, постараюсь показать свой лучший теннис и надеюсь, смогу выиграть”.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
wtatennis.com

Читайте также:  Анжелик Кербер: "2018 год был очень удачным для меня"

Фото: Jimmie48 Photography.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Козлова проиграла китаянке на турнире в Гобарті

Даяна Ястремская: “Ветер немного сбивал, но я смогла найти свою игру”

Ястремская на отказе обыграла Кербер на турнире в Австралии

Суд в Швейцарии вынес решение по делу эко-активистов против спонсора Федерера

Australian Open. Дарья Лопатецкая против Конни Перрен в первом круге квалификации: превью матча

Закрыть