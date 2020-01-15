Хобарт. Кабрера обыграла восьмую сеяную, Мертенс и Кужмова поспорят за место в 1/4 финала

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Результаты первого круга на турнире WTA в Австралии



Hobart International – International

Хобарт, Австралия • 13-18 января • хард • $275,000

Действующая чемпионка: София Кенин (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Элис Мертенс (Бельгия, 1) – Кристина Макхэйл (США, Q) 6:1, 6:1

Виктория Кужмова (Словакия) – Чжу Линь (Китай) 5:7, 6:2, 7:6(3)

Хизер Уотсон (Великобритания, Q) – Жиль Тайхманн (Швейцария) 1:6, 6:4, 6:4

Фиона Ферро (Франция) – Ребекка Петерсон (Швеция, 7) 4:4 (отказ)

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Тамара Зиданшек (Словения) 6:1, 6:4

Ализе Корне (Франция) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия) 7:5, 1:6, 6:2

Кристина Плишкова (Чехия) – Нина Стоянович (Сербия, LL) 1:6, 6:4, 6:3

Лизетт Кабрера (Австралия, WC) – Каролин Гарсия (Франция, 8) 4:6, 6:4, 6:2

Магда Линетт (Польша, 6) – Светлана Кузнецова (Россия) 7:6(2), 7:6(9)

Лорен Дэвис (США) – Астра Шарма (Австралия, WC) 6:3, 3:6, 7:6(6)

Катерина Козлова (Украина, Q) – Сара Соррибес-Тормо (Испания, Q) 6:2, 6:1

Чжан Шуай (Китай, 4) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) 4:6, 6:3, 6:2

Вероника Кудерметова (Россия, 5) – Саманта Стосур (Австралия, WC) 6:2, 6:2

Кэтрин Беллис (США) – Мари Боузкова (Чехия) 3:6, 7:6(4), 6:3

Онс Жабер (Тунис, Q) – Анна Блинкова (Россия) 6:4, 6:1

Гарбинье Мугуруса (Испания, 2/WC) – Ван Яфань (Китай) 6:1, 7:5

Лизетт Кабрера (№129) провела пятый матч в карьере с соперницей из Топ-50 и одержала четвёртую победу.

Кэтрин Беллис (№838) выиграла первый матч в основной сетке турнира WTA с марта 2018 года. С тех пор американка перенесла четыре операции на локте и запястье.

Пары соперниц во втором круге: Мертенс – Кужмова, Уотсон – Ферро, Рыбакина – Корне, Плишкова – Кабрера, Линетт – Дэвис. Козлова – Чжан, Кудерметова – Беллис, Жабер – Мугуруса.

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