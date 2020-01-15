Ястремская: Ветер немного сбивал, но я смогла найти свою игру

Вторая ракетка Украины поделилась мыслями о матче с Клебер

#Клебер, #Ястремская

Источник – ВТУ.

В матче с Анжеликой Клебер была пауза, когда немка брала медицинскую перерыв, то же Даяна Ястремская имела возможность прочитать записки.

Об этом заявила украинка.

“В первую очередь, хочу пожелать Анжелик, чтобы она хорошо восстановилась и была готова к Открытому чемпионату Австралии, потому что важно быть в хорошей форме к этому турниру.

С самого начала игры я не чувствовала себя сильно хорошо на корте: был небольшой ветер и это немного меня сбивало. Но потом я смогла найти свою игру, просто пыталась попасть каждым мячом в корт.

Кажется, что моя игра перешла на новый уровень? О, это же только мой третий матч в этом сезоне, у меня другая команда. Не знаю, я просто стараюсь показывать лучшее, что могу, просто работаю …

Что написано в тех записках, которые я читала во время матча? Это секрет (смеется)! Там записаны какие-то вещи, которые я должна прочитать, чтобы сохранять концентрацию. В матче была пауза, когда Кербер брала медицинскую перерыв, так что было полезно их почитать”, – отметила Ястремская.