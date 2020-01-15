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Теннис

Козлова проиграла китаянке на турнире в Гобарті

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Матч продолжался 1 час 51 минуту

#Козлова, #Гобарт

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№91 WTA) проиграла китаянке Шуай Чжан (№40 WTA) во втором круге турнира WTA International в австралийском Гобарті.

Матч продолжался 1 час 51 минуту.

В следующем круге китаянка встретится с американкой Лорен Дэвис.

Hobart International – International
Гобарт, Австралия
хард
Призовой фонд $ 275,000
Второй круг, 15 января

Екатерина Козлова – Шуай Чжан 6:4, 1:6, 2:6

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Источник: champion.com.ua
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