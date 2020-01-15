Козлова проиграла китаянке на турнире в Гобарті

Матч продолжался 1 час 51 минуту
#Козлова, #Гобарт
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Катерина Козлова (№91 WTA) проиграла китаянке Шуай Чжан (№40 WTA) во втором круге турнира WTA International в австралийском Гобарті.
Матч продолжался 1 час 51 минуту.
В следующем круге китаянка встретится с американкой Лорен Дэвис.
Hobart International – International
Гобарт, Австралия
хард
Призовой фонд $ 275,000
Второй круг, 15 января
Екатерина Козлова – Шуай Чжан 6:4, 1:6, 2:6
Ранее Стаховский победил словенца.
Напомним, Калинина проиграла Никулеску в квалификации Australian Open.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: