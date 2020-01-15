Почти $5 миллионов: как теннис помогает Австралии в борьбе с лесными пожарами

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На арене Рода Лейвера прошел вечер тенниса, в рамках которого собирали средства в благотворительных целях.



В показательном поединке приняли участие команда Серены (Серена Уильямс, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Петра Квитова и Доминик Тим) и команда Каро (Каролин Возняцки, Наоми Осака, Стефанос Циципас, Александр Зверев и Коко Гауфф).

Теннисисты провели показательную игру в формате Fast4Tennis и соревновались друг с другом в основном в парах, сменяя своих напарников в каждом гейме. В итоге команда Серены одержала победу на тай-брейке со счетом 4-3.

В рамках вечера ведущие брали интервью у пожарных и волонтеров, а также показывали сюжеты о борьбе со стихией, призывая всех неравнодушных присоединиться и сделать свой взнос. Рафаэль Надаль в интервью на корте рассказал, что он и Роджер Федерер также сделают взнос в размере $250 тысяч.

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В одиночном матче на корт вышли Ник Кириос (команда Каро) и Роджер Федерер (команда Серены). Они сыграли один сет по стандартным теннисным правилам, который завершился на тай-брейке 8-6 в пользу Федерера.

По итогам мероприятия ведущие назвали сумму, которую на данный момент собрали со всех акций и индивидуальных взносов: $4,8 миллиона. Таким образом, за время благотворительного вечера организатором удалось пополнить фонд на $2 миллиона.

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Фото: Getty Images.