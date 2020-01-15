Суд в Швейцарии вынес решение по делу эко-активистов против спонсора Федерера

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По решению суда в Швейцарии 12 протестующих не обязаны выплачивать штраф за акцию в отделении банка “Credit Suisse”, который является спонсором Роджера Федерера.



В понедельник, 13 января, двенадцать членов движения Lausanne Action Climat (LAC) предстали перед судом. 22 ноября 2018 года активисты в возрасте от 21 до 34 лет проводили свою акцию внутри отделения банка в течении полутора часов.

Как сообщает пресса, замаскированные под теннисистов участники акции осудили «лицемерие банка, который использует позитивный имидж Роджера Федерера в своих кампаниях и в то же время проводит экологически вредную инвестиционную политику». Банк подал жалобу.

Весной 2019 года протестующие были приговорены к условным штрафам в размере тридцати суточных наказаний, двухлетнему испытательному сроку и штрафу в размере от 400 до 600 франков каждый – или как вариант к тюремному заключению сроком от 13 до 20 дней – за нарушение границ и противодействие полицейским приказам. Вместе с судебными издержками счет для активистов составил бы 21 600 швейцарских франков. Участники акции не хотели принимать эти наказания и обратились в суд, чтобы оспорить решение.

Известность акции и судебному делу принес ретвит шведской активистки Греты Тунберг. Пресс-служба Федерера позднее выпустила заявление, ситуацию также прокомментировали представители “Credit Swiss”, при этом не скрывая удивления, что история стала резонансной спустя больше года, как раз накануне суда, а также накануне старта Роджера Федерера на Открытом чемпионате Австралии.

«Из всех сфер, в которых банк проводит кредитование, процент по ископаемому топливу находится в диапазоне низких однозначных цифр. Банк выстраивает свою работу согласно Парижскому соглашению (по климату) и в августе 2019 года ввел стратегию по климатическим рискам, которыми и руководствуется, – говорится в пресс-релизе Credit Suisse. – Мы также поддержали выпуск «зеленых» облигаций на сумму $28 миллиардов для наших клиентов в период с 2013 по 2019 годы и с 2010 года завершили более 110 сделок в отрасли возобновляемых источников энергии на сумму более $94 миллиардов долларов».

В понедельник районный суд Рененса в лице председателя Филиппа Колело заключил, что действия участников акции «оправдывает чрезвычайная ситуация», «действия активистов перед лицом климатической катастрофы были необходимыми и уместными», были «единственным эффективным способом заставить банк реагировать и единственным способом привлечь необходимое внимание средств массовой информации и общественности». Однако, уже во вторник прокуратура заявила о намерении оспорить это решение, которое стало «неожиданным ответом на фундаментальный правовой вопрос».

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Источник:

watson.ch

Фото: Keystone.