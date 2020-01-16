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Теннис

Хобарт. Мугуруса отыграла матчбол на пути в четвертьфинал

Евгений НикитюкНет комментариев
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Hobart International – International
Хобарт, Австралия • 13-18 января • хард • $275,000
Действующая чемпионка: София Кенин (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Второй круг

Элис Мертенс (Бельгия, 1) – Виктория Кужмова (Словакия) 6:1, 6:0
Хизер Уотсон (Великобритания, Q) – Фиона Ферро (Франция) 7:6(5), 6:3
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Ализе Корне (Франция) 7:5, 6:3
Лизетт Кабрера (Австралия, WC) – Кристина Плишкова (Чехия) 4:6, 6:4, 6:4
Лорен Дэвис (США) – Магда Линетт (Польша, 6) 6:4, 6:4
Чжан Шуай (Китай, 4) – Катерина Козлова (Украина, Q) 4:6, 6:1, 6:2
Вероника Кудерметова (Россия, 5) – Кэтрин Беллис (США) 7:6(6). 6:1
Гарбинье Мугуруса (Испания, 2/WC) – Онс Жабер (Тунис, Q) 3:6, 6:3, 7:6(4)

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Гарбинье Мугуруса почти два часа играла против Онс Жабер и сумела отыграть матчбол при счёте 6:5 в пользу соперницы в решающем сете.

Пары соперниц в четвертьфинале: Мертенс – Уотсон, Рыбакина – Кабрера, Дэвис – Чжан, Кудерметова – Мугуруса.

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Источник: btu.org.ua
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