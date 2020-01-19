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Доминик Тим: “У меня было достаточно времени, чтобы как следует подготовиться к Australian Open”

Евгений НикитюкНет комментариев
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О выступлении в Австралии
“Думаю, что я подошел к Australian Open в хорошей форме. Да, это правда, что на ATP Cup у меня были не самые лучшие результаты, только одна победа и два поражения. Мне кажется, что в первой игре у меня были некоторые проблемы из-за отсутствия матчевой практики, но в следующих матчах у меня были хорошие ощущения. Нам не повезло с жеребьевкой, у нас были трудные соперники, нужно было сразу играть на максимуме. Возможно, если ты играешь на турнире серии 250, то первые соперники будут более низкого уровня. В этом самая большая разница. Так что, у меня было достаточно времени, чтобы как следует подготовиться к выступлению в Мельбурне. Я тренировался с самыми лучшими игроками в мире и ощущения очень хорошие”.

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Об игровых условиях в Мельбурне
“Да, воздух был довольно плохим на протяжении двух дней. Но мы уже играли в Пекине, где все гораздо хуже, чем в Мельбурне. Вечером у меня не было никаких проблем. В каких-то других городах бывали проблемы, когда играли ночью, был кашель. Здесь такого не было. Конечно, сейчас мы счастливы, что воздух стал чище. Но никогда ситуация не была супер-плохой, я бы сказал. Основная проблема – это тушение пожаров, главное, на что мы надеемся, что скоро будет много дождей и пожары стихнут. Конечно, я доверяю тому, какую оценку ситуации дают организаторы. Они всегда заботились о нас и особенно сейчас они не могут позволить, чтобы произошло что-то плохое, потому что ради хорошего шоу они хотят и лучшего для нас. С нами поговорили о том, какие существуют граничные значения, если они будут превышены, то игры будут прерваны”.

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В первом круге Открытого чемпионата Австралии Доминик Тим сыграет против француза Андриана Маннарино.

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Фото: Juergen Hasenkopf.

Источник: btu.org.ua
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