Эшли Барти: “На Australian Open всё снова начнётся с чистого листа”

“Бог любит троицу, не так ли? Лучшим в этой неделе было то, что я боролась изо всех сил и с каждым матчем играла всё лучше и находила выход из различных ситуаций. Начало матча было необычным. Даяна допустила несколько простых ошибок, но я знала, что так не будет весь матч. Она не из тех теннисисток, которая не станет что-то менять. Второй сет был напряжённым и я ждала своей возможности.
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Я использую свой опыт, полученный в прошлом году, но здесь нужно было начинать всё с чистого листа. Сейчас же все начинают всё заново. Нужно находить выход из сложных ситуаций, и мне кажется, что на этой неделе у меня это получалось. Я отлично провела последние две недели, но на Australian Open снова нужно начинать с чистого листа. Я с нетерпением жду своего первого матча”.