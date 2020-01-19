Эшли Барти: “На Australian Open всё снова начнётся с чистого листа”

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Даяна Ястремская: "Это не победа, но это только начало"

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В финале домашнего “Премьера” первая ракетка мира победила украинку Даяну Ястремскую

“Бог любит троицу, не так ли? Лучшим в этой неделе было то, что я боролась изо всех сил и с каждым матчем играла всё лучше и находила выход из различных ситуаций. Начало матча было необычным. Даяна допустила несколько простых ошибок, но я знала, что так не будет весь матч. Она не из тех теннисисток, которая не станет что-то менять. Второй сет был напряжённым и я ждала своей возможности.

> Обзор финала Даяна Ястремская – Эшли Барти в Аделаиде (ВИДЕО)

Я использую свой опыт, полученный в прошлом году, но здесь нужно было начинать всё с чистого листа. Сейчас же все начинают всё заново. Нужно находить выход из сложных ситуаций, и мне кажется, что на этой неделе у меня это получалось. Я отлично провела последние две недели, но на Australian Open снова нужно начинать с чистого листа. Я с нетерпением жду своего первого матча”.

Напомним, что на старте Открытого чемпионата Австралии Эшли Барти встретится с Лесей Цуренко.



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Источник:

www.wtatennis.com