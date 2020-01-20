Новак Джокович и Серена Уильямс – фавориты Australian Open по версии букмекеров

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Фаворитом мужского турнира считается действующий чемпион и вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Коэффициент на его победу в турнире – 2,045. Кроме него, в первой пятерке фаворитов – лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль – 5,5, Даниил Медведев – 7,8, Роджер Федерер – 10,5 и Стефанос Циципас – 12,0.

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В женском турнире букмекеры отдают предпочтение 38-летней Серене Уильямс, которая будет бороться за 24-й титул на турнирах Большого Шлема. Ее успех на Открытом чемпионате Австралии оценивается коэффициентом 4.88.

Следом за американкой букмекеры расположили чемпионку Ролан Гаррос-2019 Эшли Барти – 8,5, действующую победительницу Australian Open Наоми Осаку – 8,7, Каролину Плишкову – 11 и чемпионку Уимблдона-2019 Симону Халеп – 12.

Среди 32 сеяных теннисисток Открытого чемпионата Австралии оказались две украинские теннисистки – Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Победа в Мельбурне первой ракетки Украины Свитолиной оценивается коэффициентом 26,0, а шансы Ястремской котируются немного ниже – 32,0. Напомним, что Свитолина стартует матчем против британки Кэти Боултер, а Ястремская сыграет с Кайей Юван из Словении.

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