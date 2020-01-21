Australian Open. Непростой старт Халеп, Беллис выиграла первый матч на “Шлеме” с 2017 года

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На Открытом чемпионате Австралии продолжаются матчи первого круга



Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард • $49,564,735

Действующая чемпионка: Наоми Осака (Япония)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Кэтрин Беллис (США, SR) – Татьяна Мария (Германия) 6:0, 6:2

Каролина Мухова (Чехия, 20) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) 6:3, 2:6, 7:6(7)

Симона Халеп (Румыния, 4) – Дженнифер Брэйди (США) 7:6(5), 6:1

Элина Свитолина (Украина, 5) – Кэти Бултер (Великобритания, SR) 6:4, 7:5

Лорен Дэвис (США) – Лейла Энни Фернандес (Канада, Q) 6:4, 6:2

Гарбинье Мугуруса (Испания) – Шелби Роджерс (США, Q) 0:6, 6:1, 6:0

Зарина Дияс (Казахстан) – Аманда Анисимова (США, 21) 6:3, 4:6, 6:3

Арина Родионова (Австралия, WC) – Катерина Бондаренко (Украина, WC) 3:6, 7:6(5), 6:0

Кики Бертенс (Нидерланды, 9) – Ирина Бегу (Румыния) 6:1, 6:4

Камила Джорджи (Италия) – Антония Лоттнер (Германия, Q) 6:3, 6:3

Лаура Зигемунд (Германия) – Коко Вандевей (США, WC) 6:1, 6:4

Кэтрин Беллис впервые за два года выступила на турнире Большого Шлема и праздновала первую победу в основе “мэйджора” с июня 2017 года, когда дошла до третьего круга на Ролан Гаррос. Напомним, что американка вернулась на корт в ноябре прошлого сезона после перерыва в 20 месяцев, связанного с операциями на локте и запястье.

Симона Халеп одержала вторую победу в матчах против Дженнифер Брэйди: в прошлом сезоне румынка обыграла американскую теннисистку на турнире в Торонто.

Гарбинье Мугуруса во второй раз за последние две недели обыграла Шелби Роджерс: в начале января испанка победила представительницу США во втором круге турнира WTA в Шэньчжэне.

Зарина Дияс в шестой раз играет в основе Australian Open и впервые с 2015 года вышла во второй круг. Тогда казахстанка повторила свой лучший результат, дойдя до третьего раунда.



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Фото: Getty Images.