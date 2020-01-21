Australian Open. Непростой старт Халеп, Беллис выиграла первый матч на “Шлеме” с 2017 года
Новости
Сегодня, 10:18
Australian Open. Свитолина выиграла свой стартовый матч на турнире
Сегодня, 08:10
Ястремская в среду сыграет с Возняцки на арене имени Маргарет Корт
Сегодня, 02:39
Australian Open. Ястремская отдала сопернице всего два гейма в стартовом матче
Вчера, 11:51
Australian Open. Цуренко проигрывает Барти в трёх сетах
На Открытом чемпионате Австралии продолжаются матчи первого круга
Australian Open – Grand Slam
Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард • $49,564,735
Действующая чемпионка: Наоми Осака (Япония)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Первый круг
Кэтрин Беллис (США, SR) – Татьяна Мария (Германия) 6:0, 6:2
Каролина Мухова (Чехия, 20) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) 6:3, 2:6, 7:6(7)
Симона Халеп (Румыния, 4) – Дженнифер Брэйди (США) 7:6(5), 6:1
Элина Свитолина (Украина, 5) – Кэти Бултер (Великобритания, SR) 6:4, 7:5
Лорен Дэвис (США) – Лейла Энни Фернандес (Канада, Q) 6:4, 6:2
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Шелби Роджерс (США, Q) 0:6, 6:1, 6:0
Зарина Дияс (Казахстан) – Аманда Анисимова (США, 21) 6:3, 4:6, 6:3
Арина Родионова (Австралия, WC) – Катерина Бондаренко (Украина, WC) 3:6, 7:6(5), 6:0
Кики Бертенс (Нидерланды, 9) – Ирина Бегу (Румыния) 6:1, 6:4
Камила Джорджи (Италия) – Антония Лоттнер (Германия, Q) 6:3, 6:3
Лаура Зигемунд (Германия) – Коко Вандевей (США, WC) 6:1, 6:4
Кэтрин Беллис впервые за два года выступила на турнире Большого Шлема и праздновала первую победу в основе “мэйджора” с июня 2017 года, когда дошла до третьего круга на Ролан Гаррос. Напомним, что американка вернулась на корт в ноябре прошлого сезона после перерыва в 20 месяцев, связанного с операциями на локте и запястье.
Симона Халеп одержала вторую победу в матчах против Дженнифер Брэйди: в прошлом сезоне румынка обыграла американскую теннисистку на турнире в Торонто.
Гарбинье Мугуруса во второй раз за последние две недели обыграла Шелби Роджерс: в начале января испанка победила представительницу США во втором круге турнира WTA в Шэньчжэне.
Зарина Дияс в шестой раз играет в основе Australian Open и впервые с 2015 года вышла во второй круг. Тогда казахстанка повторила свой лучший результат, дойдя до третьего раунда.
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Фото: Getty Images.