Ястремская разгромила Юван в 1 круге Australian Open

Даяна Ястремская (21) с уверенной победы начала Australian Open.
В матче 1 круга вторая ракетка Украины разгромила словенку Катю Юван (6:1, 6:1).
Игра продолжалась всего 56 минут. Украинка ни разу не подала на вылет и не сделала ни одной двойной ошибки. В активе Ястремской 5 использованных брейкпойнтів с 6. Также отметим высокий процент первой подачи у одесситки – 73.
Australian Open Grand Slam Мельбурн, Австралия Призовой фонд – $49,564,735 Первый круг, 20 января
Даяна Ястремская (21, Украина) – Катя Юван (127, Словения) 6:1, 6:1
Напомним, Леся Цуренко проиграла в первом круге АО первой ракетке мира Эшли Барти. А первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче 1 круга сыграет против британки Бултер. Матч Элины начнется не ранее 8:00.
Смотрите прямую транасляцію матча Свитолина – Бутлер по ссылке.