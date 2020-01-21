Ястремская разгромила Юван в 1 круге Australian Open

Источник – Чемпион.

Даяна Ястремская (21) с уверенной победы начала Australian Open.

В матче 1 круга вторая ракетка Украины разгромила словенку Катю Юван (6:1, 6:1).

Игра продолжалась всего 56 минут. Украинка ни разу не подала на вылет и не сделала ни одной двойной ошибки. В активе Ястремской 5 использованных брейкпойнтів с 6. Также отметим высокий процент первой подачи у одесситки – 73.

Australian Open Grand Slam

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – $49,564,735

Первый круг, 20 января

Даяна Ястремская (21, Украина) – Катя Юван (127, Словения) 6:1, 6:1

Напомним, Леся Цуренко проиграла в первом круге АО первой ракетке мира Эшли Барти. А первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче 1 круга сыграет против британки Бултер. Матч Элины начнется не ранее 8:00.

Смотрите прямую транасляцію матча Свитолина – Бутлер по ссылке.