Каролина Плишкова: “Матч против Младенович был отличной проверкой для меня”

“Определённо это был тяжёлый жребий и сложный матч как для первого круга. Но это была отличная проверка для меня, я провела высококачественный матч. Мы очень хорошо знакомы с Кристиной, так что я знала, что с ней будет непросто. Во втором сете было психологически сложно, но я рада, что мне удалось через это пройти.
Я хорошо начала, но во втором сете она заиграла лучше. Но всё могла быть немного легче, если бы я сыграла лучше на своей подаче при счёте 4:3. Но как для первого матча всё прошло довольно хорошо”.
Дальше соперницей Плишковой станет представительница Германии Лаура Зигемунд.
“Против Лауры я играла, кажется, в Штутгарте. Вроде бы это была наша единственная встреча. Но она гораздо лучше играет на грунте. Она старается использовать на корте всё, что умееет, укороченные удары, выходы к сетке. Так что это будет интересный матч. Мне нужно будет сыграть, как сегодня и всё будет хорошо”.
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