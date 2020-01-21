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Теннис

Каролина Плишкова: “Матч против Младенович был отличной проверкой для меня”

Евгений НикитюкНет комментариев
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На старте Открытого чемпионата Австралии вторая ракетка мира победила Кристину Младенович из Франции – 6:1, 7:5.

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“Определённо это был тяжёлый жребий и сложный матч как для первого круга. Но это была отличная проверка для меня, я провела высококачественный матч. Мы очень хорошо знакомы с Кристиной, так что я знала, что с ней будет непросто. Во втором сете было психологически сложно, но я рада, что мне удалось через это пройти.

Я хорошо начала, но во втором сете она заиграла лучше. Но всё могла быть немного легче, если бы я сыграла лучше на своей подаче при счёте 4:3. Но как для первого матча всё прошло довольно хорошо”.

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Дальше соперницей Плишковой станет представительница Германии Лаура Зигемунд.

“Против Лауры я играла, кажется, в Штутгарте. Вроде бы это была наша единственная встреча. Но она гораздо лучше играет на грунте. Она старается использовать на корте всё, что умееет, укороченные удары, выходы к сетке. Так что это будет интересный матч. Мне нужно будет сыграть, как сегодня и всё будет хорошо”.

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Источник:
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Источник: btu.org.ua
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