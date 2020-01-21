Новак Джокович: “Я знал, что мне придется немного попотеть, чтобы обыграть Штруффа”

Новости

Australian Open. Ястремская отдала сопернице всего два гейма в стартовом матче

Australian Open. Цуренко проигрывает Барти в трёх сетах

Australian Open. Матчи украинских теннисисток в расписании вторника

Australian Open. Матч Даяны Ястремской сегодня не состоится

Вторая ракетка мира прокомментировал свой успешный старт на Australian Open.



О матче первого круга против Яна-Леннарда Штруффа:

“Это был очень трудный матч как для первого круга, но я такой игры и ожидал. Штруфф – отличный теннисист, у него много сильных сторон, и я знал, что мне придется немного попотеть, чтобы одержать победу. Думаю, что в двух сетах я отлично стартовал, но он сумел показать свой лучший теннис и взять третий сет, так что я был на чеку. Но в итоге я сумел выиграть и хочу поздравить Яна с отличным матчем”.

О 900-й победе в карьере:

“Я не знал об этой статистике и рад узнать сейчас. Я очень горжусь своими достижениями, а также тем, как я боролся, чтобы этого добиться. Я как никто люблю теннис и каждый раз, когда я выхожу на корт, я борюсь за каждый мяч и стараюсь выиграть. 900 побед – это однозначно особенный результат, вне всяких сомнений”.

О защите титула и борьбе за первое место в рейтинге:

“Одна из моих целей в 2020 году – это получить еще больше удовольствия от своих выступлений в Туре. Сейчас я вторая ракетка мира и все считают, что я просто обязан выигрывать каждый матч, который провожу. Хочешь ты или нет, но это создает небольшое давление, вот почему я стараюсь оставаться спокойным и работать каждый день, несмотря на все, что было в прошлом, что будет в будущем, потому что в настоящем нужно упорно трудиться”.

Соперником Новака Джоковича во втором раунде в Мельбурне станет победитель матча Тацума Ито – Праджнеш Гуннесваран.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь