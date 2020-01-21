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Теннис

Тренер Ястремской жестко ответил американскому журналисту

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Тренер Даяны Ястремской Саша Бажин ответил на обвинения американского журналиста Бена Ротенберга и комментарий Кристины Младенович.

Роттенберг написал: Брошенную Бажином Кики Младенович теперь тренирует младший брат.

Сама же Младенович сказала, что Саша поступил очень некрасиво.

“Чтобы вы знали, я никого не бросал. У меня был контракт с Младенович до конца сезона. И до самого последнего дня я делал все возможное, чтобы помочь ей. Когда контракт закончился, я принял решение его не продлевать. Да, я поступил эгоистично, чего не отрицал ни в одном интервью.

Но я просто должен был думать о себе. И теперь вы называете непродлении контракта так будто я бросил теннисистку? Все, что вам нужно, это яркий заголовок, это не журналистика! Прекрасная работа Бен! Ты снова это сделал”, – написал Бажин на своей странице Twitter.

Тренер Ястремської жорстко відповів американському журналісту

Тренер Ястремської жорстко відповів американському журналісту

Источник: champion.com.ua
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