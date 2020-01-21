Уильямс уступила 15-летней американке на старте Australian Open

Винус Уильямс не смогла пробиться во второй круг турнира

#Australian Open, #Уильямс

Источник – Чемпион.

Американка Винус Уильямс покинул Australian Open уже после первого матча на турнире.

39-летняя Уильямс в матче первого круга в двух сетах проиграла 15-летней американке Кори Гофф.

Матч продолжался 1 час и 38 минут. Гофф один раз подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

Отметим, что в июле прошлого года Гофф победила Уильямс в первом круге Уимблдона со счетом 6:4, 6:4.

Australian Open Grand Slam

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – $49,564,735

Первый круг, 20 января

Коре Гофф – Винус Уильямс 7:6 (5), 6:3

Напомним, матч Ястремской на Australian Open перенесли.