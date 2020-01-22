Australian Open. Молчанов и Албот снялись с парного турнира

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Денис Молчанов и его напарник Раду Албот не выступят на чемпионате в Мельбурне.



Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард •

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Напомним, что Албот снялся из-за травмы накануне старта соревнований в одиночном разряде.

Украинско-молдавский дуэт в первом круге должны были сыграть против американского тандема Стив Джонсон / Сэм Куэрри. Молчанова и Албота в сетке турнира заменила пара из Тайваня Йен-Сун Лю / Се Чэнпэн.

За свою карьеру Денис Молчанов сыграл в парной сетке Australian Open в сезонах-2012 (1 круг) и 2019 (2 круг).





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Фото: БТУ.