Australian Open. Молчанов и Албот снялись с парного турнира

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Денис Молчанов и его напарник Раду Албот не выступят на чемпионате в Мельбурне.Australian Open – Grand SlamМельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард • Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия) Сетки турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
Напомним, что Албот снялся из-за травмы накануне старта соревнований в одиночном разряде.
Украинско-молдавский дуэт в первом круге должны были сыграть против американского тандема Стив Джонсон / Сэм Куэрри. Молчанова и Албота в сетке турнира заменила пара из Тайваня Йен-Сун Лю / Се Чэнпэн.
За свою карьеру Денис Молчанов сыграл в парной сетке Australian Open в сезонах-2012 (1 круг) и 2019 (2 круг).
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Фото: БТУ.
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