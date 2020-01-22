Элина Свитолина: “Сколько геймов могу выиграть у Монфиса? Один”

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Если бы родилась мужчиной, кем бы хотела быть из легенд спорта?

– Может быть, Роджером Федерером или Майклом Джорданом. Они сделали очень много и можно сказать, перевернули спорт. Они легенды.

Сравнение с какой теннисисткой тебя бесит больше всего?

– Наверное, с Эжени Бушар. Не по внешности. Она очень много времени уделяет каким-то контрактам. В теннисе она взлетела очень резко, а потом ходили слухи, что она очень много занималась спонсорскими контрактами и из-за этого потеряла свою игру. И иногда, когда я выставляю какие-то фотографии с фотосессий, то мне пишут, мол, зачем, ты можешь потерять свой теннис. Я ничего не отвечаю. Я знаю себе цену. Я знаю, что могу играть очень здорово и знаю свой уровень игры.

Какой турнир Большого Шлема давно должен был выиграть Гаэль Монфис?

– Наверное, Ролан Гаррос. В Париже за него болеют много болельщиков, там полные стадионы с первого круга. Во Франции всегда поддержка как в футболе. Когда много людей болеют, то ты можешь поймать кураж и играть невероятно.

“Mon fils” в переводе с французкого “мой сын”. Вы задумывались о детях?

– Нет, не задумывались. Но постоянно ходят шутки по поводу его фамилии. Ну, так сложилось.

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Сколько геймов можешь у него выиграть?

– Один. Потому что у мужчин подача очень сильная, женщины, конечно, так не подают. И они успеют везде. Может быть, один гейм он мне отдаст, подарит, потому что он любит делать разные трюки и, если где-то у него что-то не получится, то один гейм может достаться мне.

Какой удар приносит тебе больше всего очков?

– Наверное, удар слева. Хотя, если честно, то удар – нет, а вот ноги… когда я бегаю по корту, у меня стиль игры физический, поэтому ноги меня выносят всегда.

Если играют Федерер и Надаль, кто за кого?

– Ему вообще параллельно. Он не следит сильно за другими игроками. Для меня тяжело кого-то выделить. Я и того, и другого знаю, с обоими общаюсь. Сложно сказать, потому что когда играет Гаэль против них, то я всегда за Гаэля на миллион процентов. Они как его соперники, мне сложно кого-то выбрать. Перед отношениями с Гаэлем, может быть, это был Надаль, мне очень нравится его стиль игры. Но на моем благотворительном вечере они оба дали свою экипировку для лотов, поэтому сложно кого-то выбрать.

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Фото: Instagram.