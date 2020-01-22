Ястремская проиграла Возняцки в двух сетах на Australian Open

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская проиграла матч второго круга Australian Open Каролин Возняцки (7:5, 7:5).
Ястремская мощно начала первый сет, сделала 2 брейка и выиграла 5:1. Однако Возняцки сумела выиграть 6 геймов подряд, а с ними и сет. По схожему сценарию начался и второй сет. Даяна сделала 2 брейка и повела в счете 3:0. Но довести сет до победы снова не смогла. Итак, Возняцки выиграла матч – 7:5, 7:5, а Ястремская покидает корты Мельбурна.
Игра продолжалась 2 часа и 2 минуты. Украинка 6 раз подала на вылет и совершила такое же количество двойных ошибок. У Возняцки – 2 эйса и 3 двойные. Ястремская реализовала 4 брейк-пойнта из 8 против 6 из 14 у Возняцки.
Также обращает внимание низкий процент первой подачи у Даяны – 55.
Australian Open Grand Slam Мельбурн, Австралия Призовой фонд – $49,564,735 Второй круг, 22 января