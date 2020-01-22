Новое на сайте

еще
Среда, 22 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисНовак Джокович: “Мою подачу недооценивали на протяжении всей моей карьеры”
Теннис

Новак Джокович: “Мою подачу недооценивали на протяжении всей моей карьеры”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 07:30

Свитолина в четверг будет закрывать игровой день на арене Маргарет Корт

Сегодня, 05:54

Australian Open. Ястремская проигрывает Возняцки во втором круге

Вчера, 17:23

Даяна Ястремская: "Я не особо думаю о том, что для Возняцки наш матч может стать последним"

Вчера, 10:18

Australian Open. Свитолина выиграла свой стартовый матч на турнире

Вторая ракетка мира дал интервью своему экс-тренеру Борису Беккеру на телеканале “Евроспорт” после победы над Тацумой Ито.

Об эмоциях перед матчем
“Думаю, что коридор чемпионов, по которому мы проходим, – он один из лучших, который у нас есть. Ты видишь все эти имена, они тебя вдохновляют, и ты ценишь то, что выходишь на центральный корт одного из главных турниров, где все эти великие теннисисты соревновались. Но в то же время, это сочетается с эмоциями предвкушения от матча, ты смотришь на соперника, хромает он или нет (смеется). Ты пытаешься обратить внимание на все детали, это игры разума еще перед матчем. Раньше я не особо выиграл как Ито играет. Хотя я сделал домашнюю работу с командой, подготовился. Ему было нечего терять, во втором сете он хорошо боролся. Но опыт в таких матчах на таких этапах и кортах играет в мою пользу.

Читайте также:  Цуренко - Пегула: онлайн-трансляция матча в Индиан-Веллсі

О работе над своей подаче
“Было пару таких ребят, как Борис Беккер и Горан Иванишевич, которые помогли мне усовершенствовать подачу. Думаю, мою подачу недооценивали всю мою карьеру. Потому что мне повезло с тем, каким приемом я владею, как могу двигаться, завязывать розыгрыши и играть в теннис с задней линии. Подача мне давала много простых очков, особенно в период моих самых успешных сезонов, в 2011 году, в 2015 году, у меня были отличные проценты на первой подаче. Более 10 эйсов в каждом из последних матчей – это отличная цифра для меня. Однозначно, это выше моего среднего показателя.

Читайте также:  Ястремская - Возняцки: прогноз букмекеров

О скорости подачи (+5 м/ч на первой и +10 м/ч на второй по сравнению с 2019 годом)
“Теперь я знаю, как ты, Борис, чувствовал себя, когда зарабатывал столько легких очков и забивал столько эйсов. Моей целью всегда было усовершенствовать подачу, это то, над чем мы с командой постоянно работали. Чтобы было больше простых очков, чтобы не было давления на моей подаче. Очевидно, что я бью мощнее, когда играю свободнее и имею преимущество. Но я работаю также и над тем, чтобы в более высокой точке ударять по мячу, чтобы прибавить ему скорости”.

Читайте также:  Гамбург. Зверев уходит от поражения, Тим уступает в четвертьфинале

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
eurosport.com

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

9 − 8 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Свитолина: Бесит, когда меня сравнивают с Бушар

Australian Open. Федерер вышел в третий круг, Фоньини вновь выиграл в пяти сетах

Свитолина сыграет с Дэвис на Арене Маргарет Корт

Свитолина – Дэвис: анонс и прогноз матча 2 круга Australian Open

Australian Open. Восьмой сеяный покидает турнир, Пол одолел Димитрова в драматичном матче

Закрыть