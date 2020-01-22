Новак Джокович: “Мою подачу недооценивали на протяжении всей моей карьеры”

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Вторая ракетка мира дал интервью своему экс-тренеру Борису Беккеру на телеканале “Евроспорт” после победы над Тацумой Ито.



Об эмоциях перед матчем

“Думаю, что коридор чемпионов, по которому мы проходим, – он один из лучших, который у нас есть. Ты видишь все эти имена, они тебя вдохновляют, и ты ценишь то, что выходишь на центральный корт одного из главных турниров, где все эти великие теннисисты соревновались. Но в то же время, это сочетается с эмоциями предвкушения от матча, ты смотришь на соперника, хромает он или нет (смеется). Ты пытаешься обратить внимание на все детали, это игры разума еще перед матчем. Раньше я не особо выиграл как Ито играет. Хотя я сделал домашнюю работу с командой, подготовился. Ему было нечего терять, во втором сете он хорошо боролся. Но опыт в таких матчах на таких этапах и кортах играет в мою пользу.

О работе над своей подаче

“Было пару таких ребят, как Борис Беккер и Горан Иванишевич, которые помогли мне усовершенствовать подачу. Думаю, мою подачу недооценивали всю мою карьеру. Потому что мне повезло с тем, каким приемом я владею, как могу двигаться, завязывать розыгрыши и играть в теннис с задней линии. Подача мне давала много простых очков, особенно в период моих самых успешных сезонов, в 2011 году, в 2015 году, у меня были отличные проценты на первой подаче. Более 10 эйсов в каждом из последних матчей – это отличная цифра для меня. Однозначно, это выше моего среднего показателя.

О скорости подачи (+5 м/ч на первой и +10 м/ч на второй по сравнению с 2019 годом)

“Теперь я знаю, как ты, Борис, чувствовал себя, когда зарабатывал столько легких очков и забивал столько эйсов. Моей целью всегда было усовершенствовать подачу, это то, над чем мы с командой постоянно работали. Чтобы было больше простых очков, чтобы не было давления на моей подаче. Очевидно, что я бью мощнее, когда играю свободнее и имею преимущество. Но я работаю также и над тем, чтобы в более высокой точке ударять по мячу, чтобы прибавить ему скорости”.

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Источник:

eurosport.com