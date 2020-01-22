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Теннис

Свитолина рассказала сколько геймов выиграла бы в Монфіса

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Источник – Чемпион.

Элина Свитолина вряд ли смогла бы выиграть хотя бы один гейм у своего бойфренда Гаэля Монфіса.

Об этом заявила сама украинская теннисистка в программе Без грима.

“У мужчин очень сильная подача, намного сильнее женской, поэтому зацепить хотя бы один гейм у Гаэля было бы почти не реально. Возможно, если бы Гаэль подарил мне его”, – в шутку отметила Свитолина.

Ранее Свитолина рассказала – оплачивает счет в ресторанах, а также о теннисистку, сравнение с которой бесит украинку.

Источник: champion.com.ua
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