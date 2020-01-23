Australian Open. Кис и Уильямс сыграют в третьем круге

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Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард • $49,564,735

Действующая чемпионка: Наоми Осака (Япония)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Второй круг

Мэдисон Кис (США, 10) – Аранча Рус (Нидерланды) 7:6(3), 6:2

Серена Уильямс (США, 8) – Тамара Зиданшек (Словения) 6:2, 6:3

Мэдисон Кис за выход в четвёртый круг Australian Open будет бороться с Марией Саккари. Это будет первая встреча для теннисисток. Отметим, что за предыдущие четыре выступление в Мельбурне американка не проигрывала раньше четвёртого круга.

Серена Уильямс одержала седьмую победу подряд: на первой неделе сезона она стала чемпионкой турнира WTA в Окленде. Дальше Уильямс сыграет против Ван Цян, которую обыграла в прошлом году в четвертьфинале US Open.

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