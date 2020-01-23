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Четверг, 23 января, 2020
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Теннис

Australian Open. Кис и Уильямс сыграют в третьем круге

Евгений НикитюкНет комментариев
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Australian Open – Grand Slam
Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард • $49,564,735
Действующая чемпионка: Наоми Осака (Япония)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Второй круг

Мэдисон Кис (США, 10) – Аранча Рус (Нидерланды) 7:6(3), 6:2
Серена Уильямс (США, 8) – Тамара Зиданшек (Словения) 6:2, 6:3

Мэдисон Кис за выход в четвёртый круг Australian Open будет бороться с Марией Саккари. Это будет первая встреча для теннисисток. Отметим, что за предыдущие четыре выступление в Мельбурне американка не проигрывала раньше четвёртого круга.

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Серена Уильямс одержала седьмую победу подряд: на первой неделе сезона она стала чемпионкой турнира WTA в Окленде. Дальше Уильямс сыграет против Ван Цян, которую обыграла в прошлом году в четвертьфинале US Open.

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Источник: btu.org.ua
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