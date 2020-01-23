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Теннис

Australian Open. Тим побеждает в пяти сетах, Гулбис установил личный рекорд на турнире

Евгений НикитюкНет комментариев
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Результаты матчей четверга на Открытом чемпионате Австралии.

Australian Open – Grand Slam
Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард •
Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

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Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 4) – Педро Мартинес (Испания) 7-5, 6-1, 6-3
Эрнест Гулбис (Латвия) – Альяж Бедене (Словения) 7-5, 6-3, 6-2
Александр Зверев (Германия, 7) – Егор Герасимов (Беларусь) 7-6(5), 6-4, 7-5
Доминик Тим (Австрия, 5) – Алекс Болт (Австралия) 6-2, 5-7, 6-7(5), 6-1, 6-2
Алексей Попырин (Австралия) – Жауме Мунар (Испания) 6-2, 7-6(5), 6-2

– 31-летний Эрнест Гулбис впервые в карьере пробился в третий круг на Открытом чемпионате Австралии. За все время выступлений в Мельбурне латвийцу только дважды удавалось преодолеть здесь первый круг. В прошлом году теннисист не выиграл ни одного матча на 3 «Шлемах», на которых он сыграл. Далее Гулбис будет бороться с победителем матча Гаэль Монфис – Иво Карлович.

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– Соперником Даниила Медведева в третьем круге стал Алексей Попырин, а Александра Зверева будет ждать матч против Николоза Басилашвили или Фернандо Вердаско.

– Доминику Тиму потребовалось 3,5 часа, чтобы обыграть 140-ю ракетку мира Алекса Болта. Уступая 1-2 по сетам, австриец далее оформил по два брейка в каждом сете и защитил все геймы на своей подаче. Следующим соперником Тима станет сильнейший в поединке Тэйлора Фритца против Кевина Андерсона.

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Источник: btu.org.ua
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