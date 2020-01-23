Australian Open. Тим побеждает в пяти сетах, Гулбис установил личный рекорд на турнире

– 31-летний Эрнест Гулбис впервые в карьере пробился в третий круг на Открытом чемпионате Австралии. За все время выступлений в Мельбурне латвийцу только дважды удавалось преодолеть здесь первый круг. В прошлом году теннисист не выиграл ни одного матча на 3 «Шлемах», на которых он сыграл. Далее Гулбис будет бороться с победителем матча Гаэль Монфис – Иво Карлович.
– Соперником Даниила Медведева в третьем круге стал Алексей Попырин, а Александра Зверева будет ждать матч против Николоза Басилашвили или Фернандо Вердаско.
– Доминику Тиму потребовалось 3,5 часа, чтобы обыграть 140-ю ракетку мира Алекса Болта. Уступая 1-2 по сетам, австриец далее оформил по два брейка в каждом сете и защитил все геймы на своей подаче. Следующим соперником Тима станет сильнейший в поединке Тэйлора Фритца против Кевина Андерсона.