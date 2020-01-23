Киченок выбыла из парного турнира Australian Open

Надежда Киченок покинула Australian Open
#Кіченко
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Надежда Киченок неудачно стартовала в парном турнире на Australian Open 2020.
Надежда Киченок в дуэте с Саней Мирзой из Индии завершили борьбу на Australian Open после матча первого круга.
За отказ Киченок и Мирзы матч завершился 2:6, 0:1. Индианка взяла медицинскую перерыв, потому как имела проблемы с ногой, а уже в начале следующего сета отказалась продолжать поединок.
Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
Первый круг, 23 января
Синь-Юнь Хань / Линь Чжу – Надежда Киченок / Саня Мирза 6:2, 1:0 (отказ Киченок / Мирза)
Ранее, Ястремская проиграла Возняцки в двух сетах на Australian Open
Напомним, Элина Свитолина в 2 круге сыграет против американки Лорен Дэвис.
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