Киченок выбыла из парного турнира Australian Open

Надежда Киченок покинула Australian Open

#Кіченко

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Надежда Киченок неудачно стартовала в парном турнире на Australian Open 2020.

Надежда Киченок в дуэте с Саней Мирзой из Индии завершили борьбу на Australian Open после матча первого круга.

За отказ Киченок и Мирзы матч завершился 2:6, 0:1. Индианка взяла медицинскую перерыв, потому как имела проблемы с ногой, а уже в начале следующего сета отказалась продолжать поединок.

Australian Open Grand Slam

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – $49,564,735

Первый круг, 23 января

Синь-Юнь Хань / Линь Чжу – Надежда Киченок / Саня Мирза 6:2, 1:0 (отказ Киченок / Мирза)

Ранее, Ястремская проиграла Возняцки в двух сетах на Australian Open

Напомним, Элина Свитолина в 2 круге сыграет против американки Лорен Дэвис.