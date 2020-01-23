Новое на сайте

еще
Четверг, 23 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисКиченок выбыла из парного турнира Australian Open
Теннис

Киченок выбыла из парного турнира Australian Open

AdminНет комментариев
Добавлено

Надежда Киченок покинула Australian Open

#Кіченко

Источник – Чемпион.

 Украинская теннисистка Надежда Киченок неудачно стартовала в парном турнире на Australian Open 2020.

Надежда Киченок в дуэте с Саней Мирзой из Индии завершили борьбу на Australian Open после матча первого круга.

За отказ Киченок и Мирзы матч завершился 2:6, 0:1. Индианка взяла медицинскую перерыв, потому как имела проблемы с ногой, а уже в начале следующего сета отказалась продолжать поединок.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
Первый круг, 23 января

Синь-Юнь Хань / Линь Чжу – Надежда Киченок / Саня Мирза 6:2, 1:0 (отказ Киченок / Мирза)

Ранее, Ястремская проиграла Возняцки в двух сетах на Australian Open

Напомним, Элина Свитолина в 2 круге сыграет против американки Лорен Дэвис.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Элина Свитолина подарила своей болельщице билет на матч в Австралии

Свитолина подарила болельщицы билет на свой матч

Australian Open. Тим побеждает в пяти сетах, Гулбис установил личный рекорд на турнире

Свитолина – Дэвис: прогноз букмекеров

Кори Гауфф: “В матче с Осакой буду бороться до конца, однако поражение не станет для меня концом света”

Закрыть