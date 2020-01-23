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Теннис

Кори Гауфф: “В матче с Осакой буду бороться до конца, однако поражение не станет для меня концом света”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Комментарии американской теннисистки после победы во втором круге Australian Open

На пути в третий круг турнира в Мельбурне 15-летняя американка обыграла Сорану Кырстю из Румынии: 4:6, 6:3, 7:5.

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О переломном моменте в третьем сете
При счете 0:3 в решающем сете я пыталась сохранять концентрацию и продолжала верить в свои силы. Я начала играть более агрессивно и это мне помогло. Мне понравился сегодняшний матч и, даже если бы я уступила, через пару часов всё равно сказала бы, что я отлично провела время.

О предстоящем матче с Наоми Осакой
Думаю, атмосфера большого корта не будет так сильно давить на меня в матче с Наоми. К тому же, мы хорошо знаем сильные и слабые стороны друг друга. В этот раз я постараюсь проявлять больше инициативы в розыгрышах и играть гораздо агрессивнее. Благодаря нашему предыдущему матчу я также буду чувствовать себя увереннее. Ещё выступая в юниорах, я всегда выходила на корт с мыслью, что мне нечего терять. Даже тогда, когда я была фаворитом юниорских соревнований. Такой же настрой сохраняется у меня и на профессиональных турнирах. Могу точно сказать – я буду бороться до конца, однако поражение не станет для меня концом света. Сейчас я нацелена не на победу. Мое главное желание – показать хороший теннис.

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О совместном интервью после матча с Наоми Осакой
Реакция Наоми после нашего поединка на US Open была примером того, что соперничество между всеми нами прекращается в момент окончания матча. Мне очень приятно, что огромное количество мальчишек и девчонок видело этот жест от Наоми. Если бы у меня были дети, я бы очень хотела, чтобы они также увидели это и поняли – ты можешь ненавидеть своего соперника во время матча и говорить нелицеприятные вещи, однако после матча ты должен проявить уважение к оппоненту.

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Источник:
ausopen.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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