Кори Гауфф: “В матче с Осакой буду бороться до конца, однако поражение не станет для меня концом света”

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На пути в третий круг турнира в Мельбурне 15-летняя американка обыграла Сорану Кырстю из Румынии: 4:6, 6:3, 7:5.

О переломном моменте в третьем сете

При счете 0:3 в решающем сете я пыталась сохранять концентрацию и продолжала верить в свои силы. Я начала играть более агрессивно и это мне помогло. Мне понравился сегодняшний матч и, даже если бы я уступила, через пару часов всё равно сказала бы, что я отлично провела время.

О предстоящем матче с Наоми Осакой

Думаю, атмосфера большого корта не будет так сильно давить на меня в матче с Наоми. К тому же, мы хорошо знаем сильные и слабые стороны друг друга. В этот раз я постараюсь проявлять больше инициативы в розыгрышах и играть гораздо агрессивнее. Благодаря нашему предыдущему матчу я также буду чувствовать себя увереннее. Ещё выступая в юниорах, я всегда выходила на корт с мыслью, что мне нечего терять. Даже тогда, когда я была фаворитом юниорских соревнований. Такой же настрой сохраняется у меня и на профессиональных турнирах. Могу точно сказать – я буду бороться до конца, однако поражение не станет для меня концом света. Сейчас я нацелена не на победу. Мое главное желание – показать хороший теннис.

О совместном интервью после матча с Наоми Осакой

Реакция Наоми после нашего поединка на US Open была примером того, что соперничество между всеми нами прекращается в момент окончания матча. Мне очень приятно, что огромное количество мальчишек и девчонок видело этот жест от Наоми. Если бы у меня были дети, я бы очень хотела, чтобы они также увидели это и поняли – ты можешь ненавидеть своего соперника во время матча и говорить нелицеприятные вещи, однако после матча ты должен проявить уважение к оппоненту.



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Источник:

ausopen.com

Фото: Getty Images.