Сергей Стаховский: “Очень сложно эмоционально играть на “челленджере” после Большого Шлема”

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Первая ракетка Украины – о своём выступлении на австралийском “мэйджоре” и командном турнире ATP Cup.



– На прошлой неделе вы играли на супертурнире в Австралии, а сейчас приходится выступать на челленджере в Европе. Насколько тяжело дается переход из одних соревнований на другие?

– Когда был моложе – было легче. Сейчас немного тяжелее даются такие изменения. Эмоционально очень сложно играть на таком уровне после Большого Шлема. Трудно себя настроить и подтолкнуть к нормальному рабочему состоянию.

– Расскажите, что произошло во втором круге квалификации AO против чилийца Алехандро Табило? (Стаховский проиграл в трех сетах, выиграв первую партию – прим.).

– Ничего серьезного не произошло. Мой соперник выдал неплохой поединок по общему уровню. Также у нас был перепад температуры, было довольно холодно, когда мы доигрывали. А у меня были проблемы с натяжками, с ракетками, но это не главное.

В общем у меня было довольно много шансов во втором сете, но я их не реализовал. А потом соперник выглядел лучше, сыграв более солидный матч, чем я.

– В результате чилийца остановил только Джон Иснер во втором круге основной сетки. Табило действительно показал высокий уровень?

– Он играл неплохо, но я не могу сказать, что это был уровень второго круга основной сетки Australian Open. К тому же, ему повезло со жребием, в первом раунде он играл против другого квалифаера. Но нельзя сказать, что если бы я выиграл, то также прошел бы во второй круг. В теннисе каждый матч выглядит по-разному, этот сложился не так, как я хотел.

– Кого можно назвать фаворитами AO, возможно, появятся «темные лошадки»?

– Потенциальные «темные лошадки» что-то очень быстро выбывают: Шаповалов проиграл в первом круге, Береттини, Оже-Альяссим. Скрытые лидеры, на которых я бы ставил перед началом, не слишком успешно стартовали. Поэтому, наверное, буду говорить, что обычные «лошадки» в составе Джоковича, Надаля и Федерера дойдут до полуфиналов. Пока я не вижу, как они туда не придут на фоне того как играет Большая тройка, и как действует молодая гвардия, которая уже имеет и опыт, и определенные умения, которые должны помочь им побеждать ветеранов.

Даже на ATP Cup Шаповалов сыграл очень крутой матч против Джоковича, а здесь он приезжает и проигрывает в первом круге. Видимо, у молодых игроков еще нет той стабильности, которая нужна для больших побед.

Я смотрю матчи Федерера и Джоковича, они минимально теряют энергию, стараются как можно быстрее заканчивать матчи, понимая, что пятисетовики на Шлеме – очень долгий процесс. У других так не получается.

Например, если взять даже опытного Фоньини, то он сыграл два 5-сетовых матча подряд. Думаю, что в следующем круге ему будет уже трудновато. Десять сетов за двое суток – это очень много. И даже за три.

– Вы упомянули матчи Кубка ATP. Что можете сказать после завершения турнира, все ожидания оправдались?

– Конечно, есть нюансы. Есть много вещей, которые мы планировали иначе. Но менеджмент ATP сделал все так, как они считали нужным. Сам продукт мне очень понравился, были эмоциональные и крутые матчи. Ожидалось, что на первом турнире года игроки будут еще только искать свою лучшую игру, но все были готовы со старта. В общем мне ATP Cup понравился больше, чем Финал Кубка Дэвиса.

В Мадриде, к примеру, было непонятно, играть пару, когда счет уже был 2: 0, были отказы. На ATP Cup такого не было, все играли до последнего.



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Источник:

sport.ua

Фото: Open d’Orleans.