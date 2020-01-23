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Теннис

Соболенко неожиданно покинула Australian Open

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Арину Соболенко првали старт Australian Open

#Australian Open

Источник – Чемпион.

В первом круге Australian Open испанка Карла Суарес-Наварро обыграла 11-ю сеяную Арину Соболенко.

Матч продолжался 2 часа 11 минут. Соболенко выполнила пять эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. В свою очередь 31-летняя Суарес-Наварро ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
Первый круг, 22 января

Карла Суарес-Наварро – Арина Соболенко 7:6 (6), 7:6 (8)

Ранее, Киченок неудачно стартовала в паре на Australian Open.

Также, Ястремская проиграла Возняцки в двух сетах на Australian Open

Источник: champion.com.ua
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