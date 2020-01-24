Australian Open. Гауфф победила действующую чемпионку в третьем круге

Третий круг Кори Гауфф (США) – Наоми Осака (Япония, 3) 6:3, 6:4
Американская теннисистка взяла реванш у представительницы Японии за поражение в прошлом году в третьем круге US Open и впервые в карьере обыграла соперницу, входящую в Топ-5. В прошлом году 15-летняя американка победила Кики Бертенс (№8) на пути к титулу на турнире WTA в Линце.
В четвёртом круге Гауфф встретится с победительницей матча между Чжан Шуай и Софией Кенин. Напомним, что для юной теннисистки это дебютный Australian Open в карьере.