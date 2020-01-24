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Теннис

Australian Open. Гауфф победила действующую чемпионку в третьем круге

Евгений НикитюкНет комментариев
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Кори Гауфф будет бороться за выход в четвертьфинал турнира в Мельбурне

Australian Open – Grand Slam
Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард • $49,564,735
Действующая чемпионка: Наоми Осака (Япония)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Третий круг
Кори Гауфф (США) – Наоми Осака (Япония, 3) 6:3, 6:4

Американская теннисистка взяла реванш у представительницы Японии за поражение в прошлом году в третьем круге US Open и впервые в карьере обыграла соперницу, входящую в Топ-5. В прошлом году 15-летняя американка победила Кики Бертенс (№8) на пути к титулу на турнире WTA в Линце.

В четвёртом круге Гауфф встретится с победительницей матча между Чжан Шуай и Софией Кенин. Напомним, что для юной теннисистки это дебютный Australian Open в карьере.

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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