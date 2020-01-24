Australian Open. Гауфф победила действующую чемпионку в третьем круге

Новости

Юлия Бейгельзимер: "У Свитолиной есть преимущество в противостоянии с Мугурусой"

Australian Open. Свитолина обыгрывает Дэвис в заключительном матче дня

Australian Open. Костенко сыграет в юниорском турнире

Юлия Бейгельзимер: "В обычных условиях Свитолина была бы явным фаворитом в матче с Дэвис"

Кори Гауфф будет бороться за выход в четвертьфинал турнира в Мельбурне



Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард • $49,564,735

Действующая чемпионка: Наоми Осака (Япония)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Третий круг

Кори Гауфф (США) – Наоми Осака (Япония, 3) 6:3, 6:4

Американская теннисистка взяла реванш у представительницы Японии за поражение в прошлом году в третьем круге US Open и впервые в карьере обыграла соперницу, входящую в Топ-5. В прошлом году 15-летняя американка победила Кики Бертенс (№8) на пути к титулу на турнире WTA в Линце.

В четвёртом круге Гауфф встретится с победительницей матча между Чжан Шуай и Софией Кенин. Напомним, что для юной теннисистки это дебютный Australian Open в карьере.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Фото: Getty Images.