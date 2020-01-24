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Теннис

Ястремская ответила на обвинения Возняцки

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Даяна Ястремская прокомментировала обвинения Каролин Возняцки

#Возняцки, #Ястремская

Источник – xsport.ua.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская имела проблемы со здоровьем и не собиралась сбивать ритм матча.

Об этом рассказала сам теннисистка.

“Я рассматривала такой вариант, чтобы вызвать врача раньше во время матча, но думала, что все обойдется. Если бы я действительно хотела попробовать сбить ее ритм, то взяла бы другую перерыв, когда проигрывала матч при счете 5:6 во втором сете.

Во многих своих матчах Возняцки можно часто увидеть с повязкой на ноге и она берет медицинские перерывы, что вообще-то нормально. Я же не начинаю искать ответы на вопросы, делает она это намеренно или нет”, – рассказала Ястремская.

Напомним, Возняцки обвинила Ястремську в фальшивом медицинском тайм-ауте.

Ранее, тренер Ястремской жестко ответил американскому журналисту.

Источник: champion.com.ua
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