Козлова вылетела из парного турнира на Australian Open

Екатерина Козлова не смогла продолжить борьбу на турнире в паре
#Козлова
Источник – btu.org.ua.
Украинка Екатерина Козлова в дуэте с полькой Магдой Линетт потерпели поражение в матче первого круга Australian Open против американки Даниэль Коллинс и Аліції Росольської из Польши: 7:5, 5:7, 0:6.
Теннисистки провели на корте 1 час и 36 минут. Козлова и Линетт реализовали 6 из 8 шансов на брейк, а их соперницы – 9 из 11.
Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
Первый круг, 22 января
Даниэль Коллинс / Алиция Росольська – Екатерина Козлова / Магда Линетт 5:7, 7:5, 6:0
Ранее, Киченок неудачно стартовала в паре на Australian Open.
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