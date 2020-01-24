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Теннис

Козлова вылетела из парного турнира на Australian Open

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Екатерина Козлова не смогла продолжить борьбу на турнире в паре

#Козлова

Источник – btu.org.ua.

Украинка Екатерина Козлова в дуэте с полькой Магдой Линетт потерпели поражение в матче первого круга Australian Open против американки Даниэль Коллинс и Аліції Росольської из Польши: 7:5, 5:7, 0:6.

Теннисистки провели на корте 1 час и 36 минут. Козлова и Линетт реализовали 6 из 8 шансов на брейк, а их соперницы – 9 из 11.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
Первый круг, 22 января

Даниэль Коллинс / Алиция Росольська – Екатерина Козлова / Магда Линетт 5:7, 7:5, 6:0

Ранее, Киченок неудачно стартовала в паре на Australian Open.

Также, Ястремская проиграла Возняцки в двух сетах на Australian Open

Источник: champion.com.ua
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