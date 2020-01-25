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Теннис

Australian Open. Контавейт отдала всего один гейм Бенчич, Плишкова покидает турнир

Евгений НикитюкНет комментариев
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Australian Open – Grand Slam
Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард • $49,564,735
Действующая чемпионка: Наоми Осака (Япония)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Третий круг

Анетт Контавейт (Эстония, 28) – Белинда Бенчич (Швейцария, 6) 6:0, 6:1
Ига Свёнтек (Польша) – Донна Векич (Хорватия, 19) 7:5, 6:3
Симона Халеп (Румыния, 4) – Юлия Путинцева (Казахстан) 6:1, 6:4
Анжелик Кербер (Германия, 17) – Камила Джорджи (Италия) 6:2, 6:7(4), 6:3
Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) – Каролина Плишкова (Чехия, 2) 7:6(4), 6:3

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Анетт Контавейт одержала десятую победу в карьере над соперницей из Топ-10 и во второй раз вышла в четвёртый круг Australian Open. На данной стадии турнира эстонка остановилась в 2018 году. Дальше Контавейт встретится с Игой Свёнтек, для которой это будет второй подобный матч на “Шлемах”: в прошлом сезоне полька дошла до четвёртого раунда в Париже. Через два месяца, в августе, Контавейт обыграла Свёнтек на турнире в Цинциннати.

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Симона Халеп третий год подряд сыграет в четвёртом круге турнира в Мельбурне. В 2018 году румынка стала финалисткой турнира, а в прошлом сезоне остановилась в 1/8 финала. Соперница Халеп определится в матче между 16-й сеяной бельгийкой Элис Мертенс и Кэтрин Беллис из США.

Анжелик Кербер понадобилось чуть больше двух часов для пятой победы в матчах с Камилой Джорджи. Немецкая теннисистка пятый год кряду сыграет на второй неделе Australian Open: в 2016 году она выиграла титул в Мельбурне, а в 2018 году дошла до полуфинала.

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Анастасия Павлюченкова одержала первую победу за семь встреч с Каролиной Плишковой и впервые за год обыграла теннисистку, входящую в Топ-5 рейтинга. В предыдущем розыгрыше турнира россиянка оказалась сильнее Слоан Стивенс в четвёртом круге.

Кербер и Павлюченкова играли друг против друга 14 раз (7-7), а последняя их встреча состоялась в прошлом году на “Премьере” в Осаке, где россиянка победила соперницу в полуфинальном матче.

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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