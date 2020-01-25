Кори Гауфф: “Мне кажется, что моя жизнь это какое-то сумасшествие”

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15-летняя теннисистка обыграла четвертую ракетку мира Наоми Осаку и взяла реванш у японки за поражение в прошлом году в 1/8 финала на Открытом чемпионате США.

– Коко, тебе всего 15, но ты сумела выбить действующую чемпионку. Как тебе это удалось?

– Честно, я не знаю. Мне кажется, что моя жизнь это какое-то сумасшествие. 2 года назад я проиграла в первом раунде юниорского турнира, а сейчас я стою перед вами.

– Учитывая имя твоей соперницы, как тебе удалось собраться после победы в первом сете и потерянного гейма на своей подаче во втором?

– Я просто говорила себе, что нужно бороться за каждый розыгрыш.

– Как тебе атмосфера в Австралии?

– Она мне невероятно нравится. Хочу поблагодарить вас всех за поддержку. Я до сих пор не верю, что стою перед вами на арене Рода Лейвера.

– Ты когда-нибудь общалась с Родом Лейвером?

– Я несколько раз проходила мимо него в подтрибунных помещениях, однако была слишком взволнована, чтобы просто поприветствовать его. Если он увидит это интервью, возможно, мы договоримся о встрече. Я бы хотела сделать с ним селфи для Instagram.

– Ты продолжаешь дистанционно учиться в школе и у тебя есть домашние задания. Будешь ли ты делать их сегодня или уже завтра?

– Завтра, потому что сегодня я хочу выспаться. Однако мои учителя все понимают и иногда дают мне дополнительное время на выполнение заданий.

В воскресенье Кори Гауфф встретится со своей соотечественницей Софией Кенин. Американки будут бороться за дебютную путёвку в четвертьфинал турнира Большого Шлема.



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Источник:

ausopen.com

Фото: Getty Images.