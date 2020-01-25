Новое на сайте

еще
Суббота, 25 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисКори Гауфф: “Мне кажется, что моя жизнь это какое-то сумасшествие”
Теннис

Кори Гауфф: “Мне кажется, что моя жизнь это какое-то сумасшествие”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 11:50

Australian Open. Белинский дебютирует в основе юниорского "Шлема"

Вчера, 10:50

Юлия Бейгельзимер: "У Свитолиной есть преимущество в противостоянии с Мугурусой"

23.01.20 15:45

Australian Open. Свитолина обыгрывает Дэвис в заключительном матче дня

23.01.20 08:36

Australian Open. Костенко сыграет в юниорском турнире

Комментарии американки после выхода в четвёртый круг Australian Open

15-летняя теннисистка обыграла четвертую ракетку мира Наоми Осаку и взяла реванш у японки за поражение в прошлом году в 1/8 финала на Открытом чемпионате США.

– Коко, тебе всего 15, но ты сумела выбить действующую чемпионку. Как тебе это удалось?
– Честно, я не знаю. Мне кажется, что моя жизнь это какое-то сумасшествие. 2 года назад я проиграла в первом раунде юниорского турнира, а сейчас я стою перед вами.

Читайте также:  Свитолина стала автором удара месяца в WTA

– Учитывая имя твоей соперницы, как тебе удалось собраться после победы в первом сете и потерянного гейма на своей подаче во втором?
– Я просто говорила себе, что нужно бороться за каждый розыгрыш.

– Как тебе атмосфера в Австралии?
– Она мне невероятно нравится. Хочу поблагодарить вас всех за поддержку. Я до сих пор не верю, что стою перед вами на арене Рода Лейвера.

Читайте также:  Сеговия. Марченко уступает пятому сеяному

– Ты когда-нибудь общалась с Родом Лейвером?
– Я несколько раз проходила мимо него в подтрибунных помещениях, однако была слишком взволнована, чтобы просто поприветствовать его. Если он увидит это интервью, возможно, мы договоримся о встрече. Я бы хотела сделать с ним селфи для Instagram.

– Ты продолжаешь дистанционно учиться в школе и у тебя есть домашние задания. Будешь ли ты делать их сегодня или уже завтра?
– Завтра, потому что сегодня я хочу выспаться. Однако мои учителя все понимают и иногда дают мне дополнительное время на выполнение заданий.

Читайте также:  Ноттингем. Гарсия стала новой чемпионкой соревнований

В воскресенье Кори Гауфф встретится со своей соотечественницей Софией Кенин. Американки будут бороться за дебютную путёвку в четвертьфинал турнира Большого Шлема.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
ausopen.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

девятнадцать − один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Роджер Федерер: “Напряжение висело в воздухе, было просто нечем дышать”

Ван Цян: “Работа в межсезонье даёт свои результаты”

Свитолина близко к рекорду на турнирах Grand Slam

Наоми Осака: “Я люблю Гауфф, но мне нравится ей проигрывать”

Ястремская и Бондаренко покинули парный турнир Australian Open

Закрыть