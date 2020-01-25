Кори Гауфф: “Мне кажется, что моя жизнь это какое-то сумасшествие”

Australian Open. Белинский дебютирует в основе юниорского "Шлема"
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Australian Open. Костенко сыграет в юниорском турнире
Комментарии американки после выхода в четвёртый круг Australian Open
15-летняя теннисистка обыграла четвертую ракетку мира Наоми Осаку и взяла реванш у японки за поражение в прошлом году в 1/8 финала на Открытом чемпионате США.
– Коко, тебе всего 15, но ты сумела выбить действующую чемпионку. Как тебе это удалось? – Честно, я не знаю. Мне кажется, что моя жизнь это какое-то сумасшествие. 2 года назад я проиграла в первом раунде юниорского турнира, а сейчас я стою перед вами.
– Ты когда-нибудь общалась с Родом Лейвером? – Я несколько раз проходила мимо него в подтрибунных помещениях, однако была слишком взволнована, чтобы просто поприветствовать его. Если он увидит это интервью, возможно, мы договоримся о встрече. Я бы хотела сделать с ним селфи для Instagram.
– Ты продолжаешь дистанционно учиться в школе и у тебя есть домашние задания. Будешь ли ты делать их сегодня или уже завтра? – Завтра, потому что сегодня я хочу выспаться. Однако мои учителя все понимают и иногда дают мне дополнительное время на выполнение заданий.