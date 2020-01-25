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Теннис

Надежда Киченок обыграла сестру в смешанном парном турнире Australian Open

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Надежда Киченок отпраздновала победу в матче против сестры

#Киченок, #Australian Open

Источник – Чемпион.

Надия Киченок обыграла сестру Людмилу в первом раунде смешанного парного турнира Открытого чемпионата Австралии.

Надежда выступает на кортах Мельбурна совместно с индийцем Роханом Боппаном, Людмила – с американцем Остином Крайчеком.

Пары провели на корте 1 час и 15 минут, каждый из дуэтов исполнил по брейку. На решающем тай-брейке Надежда и Рохан записали в свой актив 3 мини-брейка, а на своей подаче проиграли одно очко.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
Первый круг, 25 января

Надежда Киченок / Рохан Боппан – Людмила Киченок / Остин Крайчек 7:5, 4:6, 10:6

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Источник: champion.com.ua
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