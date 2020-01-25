Надежда Киченок обыграла сестру в смешанном парном турнире Australian Open

Надежда Киченок отпраздновала победу в матче против сестры

#Киченок, #Australian Open

Источник – Чемпион.

Надия Киченок обыграла сестру Людмилу в первом раунде смешанного парного турнира Открытого чемпионата Австралии.

Надежда выступает на кортах Мельбурна совместно с индийцем Роханом Боппаном, Людмила – с американцем Остином Крайчеком.

Пары провели на корте 1 час и 15 минут, каждый из дуэтов исполнил по брейку. На решающем тай-брейке Надежда и Рохан записали в свой актив 3 мини-брейка, а на своей подаче проиграли одно очко.

Australian Open Grand Slam

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – $49,564,735

Первый круг, 25 января

Надежда Киченок / Рохан Боппан – Людмила Киченок / Остин Крайчек 7:5, 4:6, 10:6

Ранее Свитолина уступила Мугурусі и покинула Australian Open.