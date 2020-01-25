Надежда Киченок обыграла сестру в смешанном парном турнире Australian Open

Надежда Киченок отпраздновала победу в матче против сестры
#Киченок, #Australian Open
Источник – Чемпион.
Надия Киченок обыграла сестру Людмилу в первом раунде смешанного парного турнира Открытого чемпионата Австралии.
Надежда выступает на кортах Мельбурна совместно с индийцем Роханом Боппаном, Людмила – с американцем Остином Крайчеком.
Пары провели на корте 1 час и 15 минут, каждый из дуэтов исполнил по брейку. На решающем тай-брейке Надежда и Рохан записали в свой актив 3 мини-брейка, а на своей подаче проиграли одно очко.
Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
Первый круг, 25 января
Надежда Киченок / Рохан Боппан – Людмила Киченок / Остин Крайчек 7:5, 4:6, 10:6
Ранее Свитолина уступила Мугурусі и покинула Australian Open.
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