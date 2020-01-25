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Теннис

Патрик Муратоглу: “Гауфф способна хорошо играть под огромным давлением, что является признаком чемпиона”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Французский специалист прокомментировал игру юной американки на Australian Open

В эфире телеканала “Eurosport” тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу, являющийся главой теннисной академии, в которой тренируется Кори Гауфф, поделился своими мыслями об игре 15-летней американки.

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“Коко потрясающая. Сейчас она испытывает невероятное давление, потому что все за ней наблюдают. Каждый от неё много ожидает, потому что она уже достигла определённых высот в свои 15 лет. К слову, она может продолжать доказывать свой уровень. Она способна хорошо играть под огромным давлением, что является признаком чемпиона. Ей снова удалось обыграть топ-соперницу на турнире Большого Шлема – действующую чемпионку. Коко подтверждает всё то положительное, что о ней говорят люди.

Я считаю, что умение быстро обучаться – это невероятное качество для молодых теннисистов. Карьера очень коротка и нельзя просто так тратить время впустую. Необходимо использовать весь свой опыт, чтобы становиться лучше. Когда опыт положительный, им легко пользоваться, а из негативного опыта, поражений, нужно извлекать что-то полезное, учиться на этом и продолжать работать дальше, чтобы в следующий раз сыграть лучше.

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В прошлом году Стефанос Циципас проиграл Роджеру Федереру в Кубке Хопмана, но через несколько недель обыграл его на Australian Open, потому что он сделал выводы из этого поражения. То же и с Коко – она уступила Наоми Осаке на US Open и теперь она сумела её победить. Помню, как на тренировке перед матчем с Наоми она попросила своего спарринга действовать так, как Осака в их предыдущем матче, чтобы она смогла привыкнуть и понять, как нужно играть. Это разумно и показывает её зрелость. Текущий результат стал последствием их прошлого матча. Это отличительный знак чемпиона”.

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В четвёртом кругеAustralian Open Кори Гауфф встретится со своей соотечественницей Софией Кенин.

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Источник:
www.eurosport.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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