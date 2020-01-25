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Теннис

Редкач – Гарсия: главный шанс для украинца в карьере

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Источник – Чемпион.

Этого уикенда в Бруклине (Нью-Йорк) состоится бой Ивана Редкача против американского боксера Дэнни Гарсии.

Соперник украинца – экс-чемпион и так же, как и Иван, в случае победы получит шанс побороться за титул в полусреднем весе по версии WBC.

Напомним, этим поясом сейчас владеет Эррол Спенс. Бой начнется примерно в 4 утра по киевскому времени 26 января.

К сожалению, Иван Редкач не является главным претендентом на победу. Аналитики Parimatch оставляют ему только 12% на успех. Но, украинец известен, как мастер нокаутов и он нередко одерживал досрочные победы в ранних раундах. Многие отмечают, что в этом его главное преимущество. Пока у Ивана будут свежие силы, есть шансы, что он сможет поймать Гарсию.

Редкач - Гарсія: головний шанс для українця в кар'єрі

Дневные действует осторожнее, выжидая свой момент. Он умеет бить в самый неожиданный момент. Удается это не всегда, часто победы ему доставались решением судей. Гарсия боксер достаточно высокого уровня, с такими Редкач пока не дрался. Но для Ивана это шанс заявить о себе, так что с мотивацией у него будет все в порядке. Также, что немаловажно, Иван уже более 10 лет выступает в США и местная публика его знает. Его манера ведения боя также по душе болельщикам. Так что на поддержку трибун он сможет рассчитывать.

Источник: champion.com.ua
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