Роджер Федерер: “Напряжение висело в воздухе, было просто нечем дышать”

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Швейцарец прокомментировал свою пятисетовую победу над Джоном Миллманом на Australian Open.



О тай-брейке в решающем сете

“Подобное не случается часто, мы к супер-тайбрейкам (до 10 очков) не привыкли. И уступать в счете так сильно – это тоже редкость. Я играл несколько супер-тайбрейков, наверное, в парных встречах, несколько на Кубке Лейвера. Есть чувство, что пока еще не матчболы, ты все еще в игре.

Просто было нечем дышать, напряжение висело в воздухе. Во многих смыслах уникальный тай-брейк, потому что мне удалось вернуться в игру в такой атмосфере. Это было сумасшедший, увлекательный опыт и сейчас я просто не могу быть еще счастливее. Это большое облегчение. Пока зрителям нравится, пока складывается отличная битва с соперником, которого ты уважаешь и которым восхищаешься, это хорошие эмоции. Если я играю в теннис, то из-за побед, из-за титулов, из-за удовольствия на корте, но и ради таких эпичных матчей. Это не всегда должен быть финал, чтобы был такой накал”.

О разных форматах решающих сетов на всех 4 мэйджорах

“Конечно, формат обязательно должен быть разным на каждом из турниров. Мы достигли этой цели (смеется). Нет, на самом деле лично мне все равно, что происходит при счете 6-6. Я стараюсь только внимательно слушать судью. До 10 очков, так до 10 очков. Сегодня я слышал, как публика громко отреагировала, когда он выиграл 7 очко, но это был не конец. Я так смотрю, что до конца своей карьеры я просто обязан сыграть решающие сеты во всех существующих форматах (смеется). Если серьезно, то я вижу рациональное зерно в каждом из предложенных вариантов. Сам по себе я из тех игроков, кто больше склонен к теннисной классике. Но, возьмем матч Иснера и Маю на Уимблдоне. На каком-то этапе такой матч нужно закончить. Ясно как белый день, что после такого марафона у игрока нет никаких шансов выиграть титул.

О сильных сторонах Джона Миллмана

“Что в нем особенного, стиль тенниса или настрой? Ну знаете, настрой… Если соперник будет прыгать на той стороне, этим меня не обыграть. В первую очередь – это его игра. Он мощно пробивает и мне сложно найти углы, он практически никогда не ошибается и возвращает все мячи. Мой теннис позволяет действовать и в атаке, и в обороне. Вы знаете, что за мной дело не станет, я пойду обострять игру. Но с Джоном мне сложно почувствовать, на каком мяче это делать, на этом ударе или на том. Если я сильно атаковал, то часто ошибался, играл безопаснее и сам нарывался на атаку. Он просто очень трудный соперник, особенно на задней линии. На таком медленном корте, сколько раз мне удавалось пойти вперед после подачи? 10 раз за 4 часа? Поэтому нужно было бороться сзади. Нейтрализовать розыгрыши на приеме тоже не получалось, отсюда и больше ошибок. Миллман – замечательный игрок, у него отличный настрой и я об этом сказал ему у сетки, я его очень уважаю”.

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