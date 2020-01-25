Стефанос Циципас: “Теннис иногда бывает таким странным, одно и то же повторяется много раз”

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“Сегодня я чувствовал себя в хорошей физической форме. В прошлом году у меня два раза случались провалы, когда я просто перегорал. Теперь, мне кажется, я нашел нужный баланс, чтобы играть на том же уровне постоянно. Физически со мной все хорошо, разве что есть проблема с правым запястьем, о которой я раньше упоминал. Но сегодня она меня не беспокоила, 2-3 дня назад все прошло.

С Раоничем я тренировался однажды, еще будучи юниором. Не помню особо много. Довольно трудно с ним играть, он пробивает с форхенда с любой точки корта. Ты никогда не знаешь, куда тебя бежать. Подача – одна из лучших в Туре. Немного напоминает мне матч против Ника Кириоса, который был у нас на ATP Cup. Мало что происходит на задней линии, в основном все дело в подаче. Я чувствовал себя немного глупо на приеме, будто я все время тормозил, не мог предугадать нужный момент. Есть один удар, который как будто удар тебе в лицо… Он подает широко, подает по линии, подает эйсы. Очевидно, что это его талант, он заслуживает выигрывать эти очки. Просто теннис бывает таким странным. Иногда это просто слишком монотонно, одно и то же повторяется много раз. Иногда просто становится немного скучно.

Раньше я играл с Джоном Иснером на Уимблдоне. Это единственный матч, с которым я бы мог сравнить сегодняшний опыт. Ты просто дожидаешься тай-брейка или же ждешь, что проведешь на приеме какой-то потрясающий гейм. Сегодня этого не произошло. Я лично нормально подавал, не супер-плохо, не супер-хорошо, в начале матча допустил несколько двойных ошибок, которые не должен был допускать. Это удивительно, когда играешь с соперником, который настолько хорошо подает, ты стараешься делать то же, что и он. Но ты не можешь, он – это он, ты – это ты, тебе нужно искать баланс между подачей и розыгрышами. У меня этот баланс найти не получалось. Не думаю, что я бы мог что-то сделать иначе”.

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