Свитолина уступила Мугурусі и покинула Australian Open

Элина Свитолина не смогла продолжить борьбу на Australian Open
#Свитолина, #Australian Open
Источник – Чемпион.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (5) в третьем круге Australian Open встречалась с испанкой Гарбіньє Мугурусою (32).
Украинка смогла взять лишь один гейм в первом сете и два во второй партии.
Матч продолжался 1 час и 8 минут. Свитолина дважды подала на вылет, не допустила ни одной двойной ошибки и не использовала ни одного из двух брейк-пойнтов.
Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
Третий круг, 25 января
Гарбіньє Мугуруса – Элина Свитолина 6:1, 6:2
Напомним, Свитолина уверенно победила Дэвис на Australian Open.
Ранее Свитолина сделала селфі с флагом Украины после победного матча на Australian Open.
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