Свитолина уступила Мугурусі и покинула Australian Open

Элина Свитолина не смогла продолжить борьбу на Australian Open

#Свитолина, #Australian Open

Источник – Чемпион.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (5) в третьем круге Australian Open встречалась с испанкой Гарбіньє Мугурусою (32).

Украинка смогла взять лишь один гейм в первом сете и два во второй партии.

Матч продолжался 1 час и 8 минут. Свитолина дважды подала на вылет, не допустила ни одной двойной ошибки и не использовала ни одного из двух брейк-пойнтов.

Australian Open Grand Slam

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – $49,564,735

Третий круг, 25 января

Гарбіньє Мугуруса – Элина Свитолина 6:1, 6:2

Напомним, Свитолина уверенно победила Дэвис на Australian Open.

Ранее Свитолина сделала селфі с флагом Украины после победного матча на Australian Open.